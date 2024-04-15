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招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

編譯俞仲慈／綜合14日電
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

部分私立大學因為入學人數銳減，出現財政赤字，甚至被迫關門，而連帶大學畢業生人數愈來愈少，也形成美國高等教育一大危機。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，位於賓州費城郊區的天主教卡布里尼大學(Cabrini University)從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力。

2022年6月獲聘出任代理校長的德里南(Helen Drinan)坦承當務之急就是開源；她說：「你可以刪減許多支出項目，但如果不能開源，就是在浪費時間。」然而可惜的是，卡布里尼已經在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。

據報導，自2020年以來紐約州至少有七所大學關閉，包括雪城(Syracuse)郊區的卡澤諾維亞學院(Cazenovia College)，「州高等教育執行長協會」(SHEEO)資深分析師伯恩斯(Rachel Burns)指出：「原本營運欠佳的學校在疫情期間獲得資金挹注而倖存，如今又恢復之前的狀態。」並補充道：「入學人數出現斷崖式銳減，也是因為出生率下降引起，加上大學學費大幅調漲，入學率也跟著下降。」

根據「國家教育統計中心」(National Center for Education Statistics)統計，美國四年制大學入學人數在2010年達到近1810萬人的高峰，隨後逐年減少。

「全國學生結算所研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center)數據顯示，2023年秋季大學部的學生整體入學率增加2.1%，但新生入學率卻減少3.6%。

隨著大學關閉，受過高等教育的人數減少，是未來社會一大隱憂，伯恩斯表示：「有愈來愈多工作只需高中文憑即可，但即使勞動力發展快速，但多數工作仍需要四年制大學文憑。」並強調：「我們需要確保擁有能夠符合此勞動需求的人數。」

位於佛羅里達州邁爾斯堡(Fort Myers)的霍奇斯大學(Hodges University)儘管調整學費並出售校產以增加收益，但仍不敵公立大學，不得不於今夏關閉，校長溫德爾(Charlene Wendel)無奈表示：「人人皆能接受高等教育的承諾已被打破，畢竟不是人人都能離家去上大學。」

費城 疫情 紐約州

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