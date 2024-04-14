賓州26駁船鬆脫 險撞麥基斯岩大橋

賓州匹茲堡市俄亥俄河12日晚間發生26艘駁船鬆脫事件，當局為了預防麥基斯岩大橋遭到撞擊，曾暫時關閉該橋樑數小時，後來已重新開放。(Library of Congress)

賓州 匹茲堡市俄亥俄河12日晚間發生26艘駁船鬆脫事件。這些大部分載著煤炭的駁船，向下游持續漂流數英里，損壞了一個碼頭；匹茲堡市當局為了預防麥基斯岩大橋(McKees Rocks Bridge)遭到撞擊，曾暫時關閉該橋樑數小時，後來已重新開放。截至13日，仍有一艘駁船下落不明，可能已經沉沒。

目前尚不清楚駁船為何鬆脫。匹茲堡市表示，其中23艘駁船裝載煤炭等乾貨，3艘駁船沒有載貨，船上沒有危險物質；目前尚無人員傷亡報告。

這起駁船鬆脫事件，發生在3月26日馬里蘭州 巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)發生貨櫃船撞橋樑、造成六名工人死亡的嚴重事故之後不到一個月，引發人們對全國各大橋樑結構缺陷的擔憂。

賓州交通廳發言人考旺(Steve Cowan)表示，警方一度關閉麥基斯岩大橋，好讓工程部門檢查橋樑結構。由於沒有發現任何損壞，數小時後，大橋已重新開放。根據2023年聯邦公路管理局數據，該橋樑每天約有2萬5000輛車輛通過。

阿雷根尼郡(Allegheny County)911中心值班指揮官稱，12日晚11點25分左右收到第一份駁船鬆脫漂流報告後，當局即開始搜尋駁船。鬆動的駁船對布魯諾特島(Brunot Island)附近一個碼頭造成「嚴重破壞」。

匹茲堡市府表示，後來發現至少11艘駁船被困在島嶼附近河岸，並被一艘拖船拖住。其他駁船繼續往下漂流，其中六艘越過五哩外的埃姆斯沃斯大壩(Emsworth Dam)。海岸防衛隊表示，打撈駁船工作尚未開始。目前沒有關於駁船撞擊任何其他建物的報告。

這些駁船是由坎貝爾運輸公司(Campbell Transportation Company)擁有和經營。

阿雷根尼郡公共工程總監尚利(Stephen Shanley) 告訴媒體，匹茲堡地區駁船每年至少會從拖船上鬆脫一次，並經常撞擊橋樑，但不曾發生重大結構性損壞事故。