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國安威脅升級為由 FBI要求國會增預算

記者顏伶如／綜合報導
聯邦調查局局長雷伊。(路透)
聯邦調查局局長雷伊。(路透)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)11日下午出席國會眾院撥款小組委員會聽證會，福斯新聞網(Fox News)報導，雷伊作證時對美國安全威脅升級提出警告，攸關公共安全與國家安全，要求國會增加預算

報導指出，雷伊在作證時指出，回顧司法機關任職的生涯，從來不曾遇過像目前國家安全、公共安全面臨威脅突然都全面升高的時刻，「但這就是現今的實際處境，我們不能坐視」。他指出，聯邦機關需要有預算支援才能克服安全威脅，以維護美國公民安全無虞。

雷伊指出，現在不能坐視不管或縮減規模，現在是聯邦機關最需要國會支持的時候，「我們需要所有的工具、人力以及資源」。

他指出，聯邦調查局的立即關切(immediate concern)是，某些個人會受到以色列與哈瑪斯(Hamas)在中東地區衝突的啟發，而在美國發動恐怖攻擊。

雷伊作證時以今年3月底莫斯科北郊「克洛庫斯音樂廳」(Crocus City Hall)發生144人死亡的槍擊屠殺事件為例指出，美國本土可能發生經過協調配合的恐怖攻擊行動，跟幾周之前的俄羅斯恐襲事件一樣。

具有爭議的「外國情報偵察法」702條款(Foreign Intelligence Surveillance Act. Section 702)短期授權將於2024年4月19日截止。雷伊呼籲國會同意繼續授權延期，好讓聯邦執法機關能對抗敵國威脅。

不過，「外國情報偵察法」702條款曾遭質疑被用來對付美國民眾，包括2020年夏季用來監測「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)社會運動抗議人士以及參加2021年1月6日國會暴亂事件的暴徒。

預算 黑人的命也是命 眾院

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