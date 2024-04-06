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佛洛伊德:威利斯若不迴避就挨告

記者顏伶如／綜合報導
川普遭控企圖推翻2020年喬治亞州大選結果的共同被告之一、「黑人挺川聲音」前任執行主任佛洛伊德。(歐新社)
川普遭控企圖推翻2020年喬治亞州大選結果的共同被告之一、「黑人挺川聲音」前任執行主任佛洛伊德。(歐新社)

前總統川普遭控企圖推翻2020年喬治亞州總統大選結果的共同被告之一、「黑人挺川聲音」(Black Voices for Trump)前任執行主任佛洛伊德(Harrison Floyd)4日指出，喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)若在下周一(8日)中午之前未迴避此案，就要等著挨告。

佛洛伊德3日在X平台連續發文指出，辯護律師與威利斯通電話時遭到威利斯以非法手段錄音。他表示，威利斯觸犯重罪，「喬州還有人能容忍她嗎？」

佛洛伊德4日在X平台發表聲明說：「我不願意讓非洲裔婦女坐牢，但如果威利斯在周一中午之前沒有迴避此案，我別無選擇，只能採取所有的法律行動。」

佛洛伊德同時轉貼喬州地方媒體「亞特蘭大新聞憲政報」(Atlanta Journal-Constitution)報導，文中指出威利斯辦公室曾公布威利斯與佛洛伊德律師薩瓦多(Carlos J.R. Salvado)討論另一起馬里蘭州刑事案件的錄音檔。

佛洛伊德指出，威利斯辦公室的作法顯然違反馬里蘭州監聽法(Maryland Wiretap Act)，因為法律條款規定，除非取得同意並獲得參與談話的所有人士許可，否則偷錄私人對話或電話交談將違法，最高面臨五年有期徒刑以及最高1萬元罰款。

川普喬州介選案18名共同被告裡，佛洛伊德是唯一曾經被收押的被告。佛洛伊德遭收押時間是2023年8月24日至30日，後來以10萬元交保。佛洛伊德以檢方使用恫嚇手段為由向法院訴請取消交保金，但2023年11月被富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)駁回。

喬州富爾頓郡檢察官威利斯。(路透)
喬州富爾頓郡檢察官威利斯。(路透)

佛洛伊德 喬州 川普

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