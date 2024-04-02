衛生部：婦科內診必須取得書面同意

衛生部1日發函全國教學醫院以及醫學院指出，醫院必須先取得病患的書面同意，才能進行某些較為敏感的檢查。(路透)

衛生部1日發函全國教學醫院以及醫學院指出，醫院必須先取得病患的書面同意，才能進行某些較為敏感的檢查，例如婦科內診(pelvic exams，又稱骨盆腔檢查)以及前列腺檢查，特別是患者接受檢查時如果將處於麻醉狀態，院方更要遵守規定。衛生部強調，醫院如果沒有確實遵守規定，恐將失去紅藍卡 (Medicare)等聯邦經費。

紐約時報 2020年調查採訪披露，某些醫院、醫師以及實習醫師對處於麻醉狀態的婦女進行內診，即使醫療過程中不需內診也照樣檢查，而且患者接受檢查之前並未簽署同意書。報導指出，有些時候婦女患者接受內診，目的只是做為醫學教學用途。

衛生部1日在信中對於未經病患同意便擅自進行的內診予以譴責。

信中寫道，衛生部注意到媒體報導以及科學文獻記載，醫學院學生的學習、受訓期間，某些病患被做為敏感檢查的練習對象。

衛生部在信中強調，醫院訂定明確規範非常重要，必須確認醫師與受訓學員進行敏感檢查之前，先行取得病患的書面同意。衛生部同時公布相關規定條文，強調長久以來都有規定要求醫院必須在敏感檢查之前取得病患同意書，才能領取俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫以及俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費。

2007年在急診室麻醉期間未經授權就遭到內診的猶他州患者艾希莉‧魏茲(Ashley Weitz)說，希望患者與醫師之間能建立更好的信任關係，醫療程序要以取得患者同意為作業標準。