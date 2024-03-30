重建基伊大橋 至少耗資4億

被大型貨輪撞斷的巴爾的摩基伊大橋重建可能耗時一年半到數年之久，專家估計花費至少4億元，甚至再多一倍。(路透)

被大型貨輪撞斷的巴爾的摩基伊大橋重建可能耗時一年半到數年之久，專家估計花費至少4億元，甚至再多一倍。美聯社分析，大橋重建勢必面臨目前仍無法掌握的諸多變數，包括橋梁設計、政府官員審核發照流程，以及完成發包。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)工程教授薛弗爾(Ben Schafer)表示，從實際角度來看，大橋重建可能要費時五至七年。他說，現在即使翻修家用空調設備從下單到交貨都要花上16個月，宣稱基伊大橋兩年內完成重建，是不切實際的。

但也有專家對兩年完工表示樂觀。喬治華盛頓大學(George Washington University)工程教授巴戴(Sameh Badie)說，最快一年半到兩年之間就能完成重建。

「達利號」貨輪26日清晨撞上基伊大橋橋墩，導致橋梁斷裂崩塌，當時正在橋上施工的六名工人落水死亡。這起事件與1980年佛羅里達州坦帕灣(Tampa Bay)陽光高架橋(Sunshine Skyway Bridge)被貨輪撞上的意外類似，那座新橋重建花了五年，啟用日期拖延19個月，1987年最終開放使用時，總計花費比當初預算超出2000萬元。

然而，專家說，應該參考近年的橋梁重建案例，對興建時間才能有較準確的了解。

美國州公路與運輸官員協會(American Association of State Highway and Transportation Officials)執行長泰蒙(Jim Tymon)說，2007年I-35W州際公路跨越密西西比河的明尼蘇達州 路段橋梁倒塌，新橋重建僅耗時14個月。泰蒙說，I-35W案例是基伊大橋重建計畫的最佳參考，盡快取得必要許可，讓重建盡快完工。

曾為I-35W重建大力奔走的明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查 (Amy Klobuchar)說，基伊大橋狀況較複雜。

至於重建所需經費問題，據美聯社報導，拜登 總統已多次表示聯邦政府會為新橋埋單，但實際狀況如何仍有待觀察。泰蒙說，希望國會能團結合作提供資源，讓橋梁重建不至於被耽擱。