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應對通膨 連鎖餐廳推促銷活動留客

編譯陳韻涵／綜合報導
勞工部3月數據顯示，今年2月外食價格比2019年同期上漲29%。因應通膨和食品價格上漲，連鎖餐飲業者先後推出促銷活動，試圖留住顧客。(美聯社)
勞工部3月數據顯示，今年2月外食價格比2019年同期上漲29%。因應通膨和食品價格上漲，連鎖餐飲業者先後推出促銷活動，試圖留住顧客。(美聯社)

勞工部3月數據顯示，今年2月外食價格比2019年同期上漲29%。因應通膨和食品價格上漲，連鎖餐飲業者先後推出促銷活動，試圖留住顧客。

Applebee's的晚餐約會餐券Date Night Pass是目前全美最熱門...
Applebee's的晚餐約會餐券Date Night Pass是目前全美最熱門的外食餐券。售價每張1500元，連續一年內可每周享用一次雙人晚餐。(美聯社)

華爾街日報報導，連鎖餐廳Applebee's、星巴克(Starbucks)、麥當勞(McDonald's)等業者紛紛透過促銷手段，避免顧客流失，其中Applebee's的晚餐約會餐券目前成為全美最熱門的外食餐券。

艾蜜莉‧布魯克斯(Emily Brooks)和丈夫初次約會便是在北達科他州大福克斯(Grand Forks)的Applebee's享用雞柳條和薯條；今年他們想在Applebee's，連續吃上52頓晚餐。

Applebee's表示，價值1500元的約會夜通行證(Date Night Pass)，日前開賣一分鐘內便全數售罄，許多夫婦和情侶盼藉此增進感情，同時還能省錢。

布魯克斯是幸運買到Applebee's第一批餐券的少數幸運顧客，憑券可在一年內每周享用一頓雙人晚餐，43歲的藝術家布魯克斯形容，「這有點像中了Applebee's樂透。」

布魯克斯夫婦打算充分利用這項服務，迄今已在不同地點的Applebee's多次享用三層起司雞肉筆管麵和漢堡。

聯邦數據顯示，2023年外食占國民可支配收入的比例，站上2005年來新高。

餐廳基於工資上調、食品等成本增加等因素，不斷調整餐點價格；因應通膨與外食成本增加，部分消費者減少上餐館的次數，改在家吃飯或有談生意等特殊需求才上餐廳。

市場研究公司Circana數據顯示，去年約28%消費者因為促銷優惠而光顧速食店，2022年此比率為26.9%。

不只Applebee's推出訂閱餐券，星巴克也透過應用程式推出下午優惠和買一送一活動，連鎖餐廳「紅龍蝦」(Red Lobster)2月推出龍蝦吃到飽，紅羅賓(Red Robin)漢堡店3月砸下300萬元促銷吃到飽；墨西哥連鎖餐廳「塔可鐘」(Taco Bell)則推出10元的「Taco Lover's Pass」，購買者可在30天內每天獲得一個塔可餅。

星巴克 勞工部 華爾街

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