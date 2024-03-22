司法部擬與維基解密創辦人阿桑吉達成認罪協議 有望結束14年纏訟

倫敦皇家法院外的支持者呼籲釋放阿桑吉。(美聯社)

知情人士透露，聯邦司法部 正考慮與維基解密(Wikileaks)網站創辦人阿桑吉(Julian Assange)就不當處理機密資訊控罪，達成減刑認罪協議，從而結束因機密情報洩露事件而引發迄今14年的漫長纏訟。

據悉司法部官員與阿桑吉的代表律師最近幾個月初步商討認罪協議內容，但討價還價仍存在變數，甚至有可能失敗。此外，任何交易最終都需要得到司法部長的批准。

對於有關消息，阿桑吉的律師波拉克(Barry Pollack)表示，他未接獲任何有關達成協議的指示；司法部發言人也拒絕置評。

阿桑吉過去五年一直被關在英國監獄 ，上月向倫敦高等法院尋求批准他提出新的上訴，反對引渡回美國受審。他的律師指出，如果阿桑吉被引渡回美國，將會遭受司法不公對待，面臨最高175年刑期。

阿桑奇妻子斯蒂拉(Stella Assange)也說，丈夫的健康狀況惡化，如果被引渡等於送死。當時她重申丈夫不太可能會與美國政府達成任何認罪協議，來換取提早釋放，因為他根本未曾犯罪。

但消息人士指出，根據認罪協議，阿桑吉可透過視像遠端抗辯而毋須踏足美國，而且在英國監獄內的時間，也計算入美國所宣判的刑期內。由於協議的刑期不會太長，因此他可能很快恢復自由。

倫敦高等法院將會在數周內決定，是否准許阿桑吉就引渡到美國而提出上訴，如果不准許的話，美國政府可在28天內押解阿桑吉返美國受審。

然而，即使美國真的引渡成功，拜登 政府無疑接到政治上的燙手山芋，特別是阿桑吉在多次訴訟中都提到事件與新聞自由有關，說他的工作與媒體的工作有相似之處，而言論自由及出版自由均獲憲法第一修正案保護。

斯蒂拉認為，如果引渡其夫返美，是對新聞業界樹立危險先例，美國可以同樣手法來對付世界上任何地方的新聞從業員。

在歐巴馬時代司法部已考慮對阿桑吉採取行動，但擔心影響傳統新聞業而作罷；川普時代的司法部也試圖將他的工作與新聞工作區分開來，但都未能如願。