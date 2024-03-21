社安金帳號遭竄改 去年2000人受害 3招自保：鎖帳號、查證、舉報

社安金帳號遭犯罪分子駭入導致福利被竊取的事件，已經出現數千案例。(美聯社)

長達20年來，88歲婦人瑪姬(Marge)的社安金支票 都是每個月第二個周三固定進帳，這是她唯一的收入來源，去年10月中風之後住進長照機構，用來繳交住宿費。今年1月，住在明尼蘇達州的瑪姬社安金並未收到，家屬登入社安金帳號查看，發現瑪姬的銀行帳戶號碼變得不一樣了。

家屬發現，瑪姬社安金帳號的銀行資料遭人竄改後，每月2452元社安金支票被存到一個陌生的花旗銀行(Citibank)戶頭。瑪姬遠在紐約州的女兒打電話向社會安全局(Social Security Administration，SSA)求助，聽到的回應是類似狀況經常發生。

紐約時報報導，社安金帳號遭犯罪分子駭入導致福利 被竊取的事件，已經出現數千案例。一旦不肖分子登入社安金帳號，就能更改地址、改變社安金直接存入的戶頭帳號，或者要求換發社會安全卡。社會安全局防止詐騙主管官員指出，去年約有2000名民眾社安金直接存入的方式遭人竄改。

全美約有7000萬民眾每月領取社安金支票，包括退休族、身心障礙人士，每月發放福利高達1200億元。報導指出，幾乎每一名社安金領取者，都是可能因為詐騙犯罪而受害的潛在目標。

社會安全局督察長辦公室(Office of the Inspector General)統計，截至2018年5月為止的5年期間，共計2萬1000名社安金領取者應該收到的3350萬元社安金福利，被犯罪分子改存其他戶頭，另有2390萬元社安金則差點被轉走，所幸及時處理得以保住。

報導指出，保護之道包括：

●鎖住帳號：啟動電子服務鎖(e-services block)功能，如此一來不但詐騙分子無法在帳號裡更改個人訊息，就連當事人想要改資料，也要親自跟當地社安局辦公室接洽。

●務必查證：自稱「社會安全局」的來電切莫輕信，直接打電話到(800)772-1213詢問。