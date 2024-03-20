藐視國會罪 前白宮貿易顧問入獄服刑

前白宮貿易顧問納瓦羅19日在邁阿密入獄前對媒體發言。（美聯社）

前白宮 貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)拒絕針對2021年1月6日國會大廈襲擊事件配合調查，19日以藐視國會罪入獄，成為這起國會暴動事件被監禁的第一位川普 政府高級官員，他將坐監四個月。

納瓦羅對調查國會暴動的眾院 委員會所發傳票與證詞均不予理會，被判處四個月監禁。

納瓦羅19日入獄服刑前，在離邁阿密聯邦監獄不遠的購物中心停車場舉行記者會，對記者發表不服判決的言論，聲稱他被定罪是「司法系統黨派武器化」。

他堅稱川普動用行政特權准許他的所作所為，因此他無法與眾院委員會合作；法院認為納瓦羅無法證明川普真的動用行政特權，予以駁回。

納瓦羅說，在他走進監獄時，司法系統將對憲法的權力分立和行政特權造成嚴重打擊。

納瓦羅因在國會大廈暴動前夕散佈2020 年大選選民欺詐的虛假指控而被眾院調查暴動委員會傳喚。當時眾院是民主黨為多數黨。

納瓦羅要求上訴期間保持自由，好讓法庭有時間考慮他的上訴，但上訴法院已駁回其緩刑請求。納瓦羅15日向聯邦最高院提出聲請，要求暫緩執行服刑。

但最高院首席大法官羅伯茲(John Roberts)拒絕介入，透過書面命令稱，他沒有理由不同意上訴法院的觀點； 羅伯茲說，其調查結果不會影響納瓦羅上訴的最終結果。納瓦羅是第二位被判藐視國會罪的川普助手。前白宮顧問巴農(Steve Bannon)也被四個月徒刑，但另一法官允許他在上訴期間保持自由，尚未入獄。但納瓦羅是第一位因國會暴動案服刑的川普白宮官員。

眾院調查委員會耗時18個月調查國會叛亂，與1000 多名目擊者面談、舉行10場聽證會、獲取100多萬頁文件，在最終報告中得出結論，川普涉及推翻選舉結果的「多方陰謀」 ，而且未採取行動阻止支持者襲擊國會大廈。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)單獨指控川普密謀推翻他的敗選結果，但在最高法院考量川普免受起訴的說法之際，該案暫被擱置； 大法官訂下月對此聽取辯論。