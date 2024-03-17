春假到 邁阿密灘市南灘 周末連3晚宵禁

佛州邁阿密灘市15日上午宣布即日起該市南灘商業區將連續三天實施宵禁，從午夜至早上6時為止。(美聯社)

每年3月春假期間總是擠滿喧鬧人群的佛州 邁阿密灘市(Miami Beach)，為避免重演去年「海洋大道」(Ocean Drive)槍擊事件，最近開始實施宵禁 。儘管一些措施引起有關警察濫權、種族主義、侵犯民權等指控，該市本周仍宣布實施為期三晚的宵禁，原因是預計春假周末的旅遊高峰期將會湧現大量人群。

紐約時報報導，邁阿密灘市經理(City Manager)哈達克(Alina Hudak)15日上午宣布即日起南灘(South Beach)將連續三天實施宵禁，從午夜至早上6時為止；同時，宵禁期間每天下午6時以後也禁止在路邊銷售含酒精飲料。

哈達克表示並非輕易做出此項決定，但目的是保護公眾免受近年來隨春假人潮而來的危險混亂影響；邁阿密灘市發言人貝提爾(Melissa Berthier)則在聲明中表示，實施宵禁並不是針對特定事件。

另外，本周末預料將是此季節人潮最擁擠的周末，聖派翠克節將帶來更大量人群。邁阿密灘市自上周末開始採取一系列限制人流措施，包括車牌識別、限制進入海灘、關閉公共停車場、禁止在海洋大道上開設路邊咖啡座等等；最受遊客和派對歡迎的南灘上周末人群因此大為減少。

這已是邁阿密灘市連續第四年實施緊急春假宵禁。該市去年4月就宣布2024年春假期間將實施宵禁，幾乎提前一年；去年10月，市府發函當地企業，告知行政當局在春假期間有權宣布進入緊急狀態，並根據需要實施宵禁等非常措施。