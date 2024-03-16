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麥當勞全球大當機 「無關資安」 日本3000門市受影響

記者張聲肇／綜合報導
麥當勞連鎖快餐店的電腦系統15日發生全球性大當機，美國、澳洲、英國、日本和香港的門市全部都受到影響，許多餐廳被迫暫停營業或無法開門。這家門市臨時用木板擋住店門，貼上暫停營業公告。(美聯社)
麥當勞連鎖快餐店的電腦系統15日發生全球性大當機，美國、澳洲、英國、日本和香港的門市全部都受到影響，許多餐廳被迫暫停營業或無法開門。這家門市臨時用木板擋住店門，貼上暫停營業公告。(美聯社)

麥當勞連鎖快餐店的電腦系統15日發生全球性大當機，美國、澳洲、英國、日本和香港的門市全部都受到影響，許多餐廳被迫暫停營業或無法開門，問題相當嚴重。麥當勞發言人表示，當機事件「與資安無關」。

勉強維持營業的門市則發生顧客無法使用手機應用程式或店裡自動點餐的情形，也無法接受信用卡付帳，店員只能以人工點餐並收取現金，經理改用紙筆記帳。

位於芝加哥的麥當勞總公司表示，當機事件大約發生在美中時間15日凌晨12時左右，原因是「第三方服務供應商重新設定電腦系統時所造成。」據美聯社報導，截至當天中午，「大部分問題已獲得解決」。

紐約和新澤西部分麥當勞餐廳員工說，大夜班起，就遇到手機App不能點餐的問題，管理階層告訴他們，公司正在處理。

據華爾街日報報導，有些分店雖然恢復了網路作業，卻變成店門不能打開或關閉，麥當勞公司說，「管理團隊持續在調查並徹底解決問題。」

日本的麥當勞餐廳，15日一大早就在X社媒平台貼文說，遇到「系統故障，正在設法修復」。隨後又表示，日本各地許多麥當勞餐廳乾脆暫停營業。

香港連鎖體系也在臉書上表示，電腦系統故障，以致手機點餐和店內自動點餐機停擺。

全球各新聞媒體也紛紛報導，澳洲和英國也傳出麥當勞顧客碰到系統故障問題。

有線電視新聞網CNN指出，已知受當機影響的麥當勞門市，以日本最多，有近3000家連鎖店無法正常營業；其次是英國，近1500家受影響，澳洲也有1000多間門市當機。僅印度、印尼及泰國的麥當勞點餐系統未受波及。

麥當勞 日本 澳洲

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