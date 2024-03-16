高物價+高利率 民眾平均信評10年來首次退步

美國民眾的平均信用評分(credit score)，十年來首次退步，主要是因為帳單遲繳、信用額度利用率偏高，美國民眾背負卡債在2023年12月達到1.1兆元的新高紀錄。(美聯社)

美國民眾的平均信用評分(credit score)，十年來首次退步。根據最新FICO信用評分報告，全美民眾信用評分在2023年初創下718分新高，但現在降到717分。過去十年的信用評分報告，每次結果評分都是增加或維持不變，2013年10月到2023年4月則從690分進步到718分。

後疫情 時期，許多美國人發現自己債台高築，萬物齊漲，利息創新高，手頭愈來愈拮据。

FICO報告指出，美國民眾信用評分退步是因為帳單遲繳、信用額度利用率(credit utilization ratio)偏高。

信用額度利用率指消費者的信用額度使用多少。2023年10月，美國民眾信用額度利用率為35%，一年之前則是34%。

根據紐約聯邦準備銀行統計，美國民眾背負卡債在2023年12月達到1.1兆元的新高紀錄。

紐約聯邦準備銀行經濟研究顧問范德爾克勞(Wilbert van der Klaauw)說，現在信用卡 與車貸遲繳(delinquency)的比例仍在持續增加，超過疫情發生之前的水準。

消費者沒有按時繳交信用卡帳單或貸款 ，金融機構便會通報給信用評分機構，信用評分下降。一般而言，信用評分在629分以下，代表信用「不佳」(Bad)，720分以上則是信用「極佳」(excellent)。

整體而言，美國民眾信用評分從2010年之後穩定上升。2010年時，全國平均信用評分為687分，到了2019年10月則為796分。

疫情期間聯邦政府的紓困計畫，讓美國民眾生活得以支撐，避免貸款違約。疫情過後，某些民眾開始感受到財務壓力。

FICO報告指出，增加最明顯的項目是，房貸拖欠超過30天以上的比率大增，從先前的3.6%上升到3.9%。信用卡帳單未繳超過30天的比例也有11.2%。

根據紐約聯邦準備銀行統計，美國消費者整體債務已經超過疫情發生之前的水準，全美家庭累計負債在2023年第4季增加2120億，來到創下新高的17.5兆元。