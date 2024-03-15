男童被殺餵豬案 堪州社工失職 百萬元和解

虐待七歲男童亞德里安‧瓊斯致死的兇手，死者的繼母希瑟·瓊斯和生父麥可·瓊斯。兩人目前都因謀殺罪被判處25年至終身監禁，正在服刑中。(美聯社)

將近10年前，由於堪薩斯州 兒童福利 單位失職，導致一名7歲男童被凌虐餓死後，屍體還被拿去餵豬的慘案，州政府決定以百萬元與原告和解。

2017年，死者母親，祖母和成年的姊姊共同提告，指控社服單位早該把被害人從虐待者家中帶走。州長凱莉(Laura Kelly)和州議會領袖及檢察長表12日商議後，決定和解，以免令人難堪的官司進入審判。

2015年，當時7歲的亞德里安‧瓊斯(Adrian Jones)和父親麥可與繼母希瑟同住在堪薩斯市。這對狠心男女因謀殺男童，目前都在服25年以上至終身監禁的徒刑。檢調偵辦發現，男童死前，曾連續好幾個月遭毆打後，全身赤裸被鎖在浴室淋浴間內。

堪薩斯州兒童與家庭廳2017年公布2000多頁紀錄檔案，顯示該單位在男童死前數年，就獲報瓊斯家有虐童事件，但社福人員最後一次探視亞德里安是他死前四年。紀錄顯示，瓊斯一家三口在堪薩斯州和密西西比州之間頻繁遷移。

代表死者家屬的律師柏曲(Matt Birch)說，「這對亞德里安家人來說，是一條漫長的旅途，對他們最重要的是希望藉此促成改變，讓這種事今後比較不可能再發生。」

原告在訴狀中說，州政府和社工人員在男孩漫長、難以想像的苦難過程中，任何時間點都大可介入，救他一命，卻毫不作為，一副事不關己的旁觀者態度。兒童與家庭廳辯稱，這家人搬家頻繁，很難追蹤男孩的遭遇。

州參議會民主黨 籍少數黨領袖賽克斯(Dinah Sykes)13日表示，從事實面看，州政府的確要負很大部分法律責任。她贊成與原告和解。

州長凱莉對媒體說，問題的重點不在訟案可能對政府造成的傷害，而在於訴訟會分散政府的注意力，不能好好的面對眼前更重要的任務，那就是「改革兒童福利體制」。