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單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

記者顏伶如／綜合報導
絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)
絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

若因急用而需要從銀行帳戶提領高額現金，消費者必須注意幾項細節。專家指出，以從支票帳戶(checking account)提款5000元為例，絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。

信用高峰債務整合(Credit Summit Debt Consolidation)執行長蘇瑟(Carter Seuthe)對理財網站GOBankingRates指出，消費者必須了解銀行對於提款金額有何限制，絕大多數銀行允許從支票帳戶單次提款超過5000元，但不是所有銀行規定都一樣，因此進行大額提款之前要先搞清楚規定。

蘇瑟表示，消費者必須知道巨額提款可能被銀行通報給政府機關，在絕大多數情況下，銀行對於5000元提款並不會立即通報，但可能認為有可疑活動(suspicious activity)嫌疑而展開進一步分析。

史力克現金貸款(Slick Cash Loans)執行長維克歐(Erwin Vico)說，提款5000元是否會被銀行標註為可疑帳戶，取決於帳戶紀錄與帳戶交易往來。他說，銀行不喜歡民眾帶著大把現鈔離開，因此銀行人員會詢問要不要改領安全性較高的銀行本票(official cheque)。

理財網站DollarSanity理財顧問巴克(David Bakke)則說，絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，提款5000元要親自到銀行櫃檯辦理；如果提款金額超過1萬元，銀行就會通報給國稅局(IRS)以及其他政府機關，民眾也要填寫8300表格(Form 8300)。巴克說，雖然填寫8300表格有點不方便，但只要提款有合法理由就無須擔心。

稅務顧問機構Rockerbox Tax Solutions共同創辦人溫特沃斯(Philip Wentworth)說，雖然1萬元以下現金提款不會通報給國稅局，如果帳戶經常出現大額現金提款，而且沒有明確理由，可能就會被銀行與國稅局認為可疑。他說，通常建議客戶保存所有單據，萬一面臨稅務稽查或調查時做為佐證。

財務專家艾莉莎‧霍夫(Alyssa Huff)表示，從支票帳戶提領大筆現金可能引起貸款機構懷疑，影響日後貸款申請。

理財專家珍娜‧崔瑞格(Jenna Trigg)則說，實際案例發現，大額現金提款較容易被認定遭遇身分竊盜或金融詐騙，例如老年人受騙而提款巨額。

貸款 支票 國稅局

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