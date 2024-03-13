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市面14款自駕系統 11個被評差勁

記者張聲肇／綜合報導
美國公路安全保險協會測試了市面上14個自駕車系統，發現多數「很差勁」。圖為通用Bolt自駕車行駛在舊金山街頭。(路透)
美國公路安全保險協會測試了市面上14個自駕車系統，發現多數「很差勁」。圖為通用Bolt自駕車行駛在舊金山街頭。(路透)

非營利的美國公路安全保險協會(Insurance Institute for Highway Safety)12日表示，它測試了市面上14款自駕車系統，發現僅一個表現尚可(acceptable)，兩個「勉強過關」(marginal)， 多數「很差勁」(poor)，沒有一個稱得上最高級的「很好」(good)。

美聯社報導，公路安全保險協會是汽車保險公司資助的第三方機構，撞擊測試的受測車輛直接購入市售車款進行，而非由車廠提供，分級也更為嚴苛，地位可比政府的全國公路交通安全署(NHTSA)，具安全測試方面的公信力。

14款自駕車系統測試結果。(資料來源：IIHA；製表：記者張聲肇)
14款自駕車系統測試結果。(資料來源：IIHA；製表：記者張聲肇)

這次測試的14種自駕系統，分屬各大車廠的不同車種，唯一表現尚可的是凌志LS型的Teammate，通用汽車GMC Sierra的Super Cruise和日產汽車Ariya電動車有導航連結的Pro-Pilot Assist勉強可用；其他日產、特斯拉、BMW、福特、Genesis、奔馳、Volvo的自駕系統都屬「差勁」。

它評定自動駕駛系統不合格的主要理由是，沒辦法保證開車人注意路上的安全，駕駛人不守規矩也不會提出嚴厲的警告，以確保行車安全。

協會會長哈奇(David Harkey)說，這些「自動駕駛」軟體幾乎都無法防止自己被誤用，讓駕駛人不分心，能夠注意開車安全。

他說，協會為了促使汽車廠商提升安全標準，特地提出新的評分制度，包括對現有的自動駕駛軟體，評估能多緊密地監視開車人？開車人不注意開車時，系統能多快就發出警告？

協會希望填補政府交安單位對自駕系統管理的缺口，因為自駕系統根本無法完全自動駕駛，交安局應更積極些提出安全標準，促使廠商改進。

交安署12日回應說，歡迎公路安全保險協會提出這份研究報告，它會仔細研讀。

汽車業者向來很尊重保險協會的評估，也儘量遵照協會的建議，改進自己的產品。

哈奇說，自駕系統當初是綜合自動緊急剎車、變換車道警告、維持在車道中央位置、偵測盲點等安全功能而設計，功能提升到可讓開車人「偶爾」不用注意道路狀況時，反而增加了安全的風險。「這就是開車人不能分神的道理。」

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