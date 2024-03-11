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阿拉斯加航空波音737客機艙門高空脫落 司法部立案調查

編譯潘勛／綜合10日電
針對阿拉斯加航空公司一架波音737 Max 9型客機1月初在飛行途中，客艙門板突然脫落事件，司法部已立案進行刑事調查。(美聯社)
針對阿拉斯加航空公司一架波音737 Max 9型客機1月初在飛行途中，客艙門板突然脫落事件，司法部已立案進行刑事調查。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)9日報導，針對阿拉斯加航空公司一架波音737 Max 9型客機1月在高空飛行途中，客艙門板脫落，全機駭然事件，司法部已立案進行刑事調查。

WSJ援引文件及知情人士報導，偵辦人員已開始約談1月5日班機上的機師、空服員及乘客。

該班機由勒俄岡州波特蘭市起飛後七分鐘，機身中段的艙門板就突然脫離機身，機上乘客驚駭莫名，機師緊急回場降落。

事故發生後，波音公司受到的監督愈來愈嚴厲。阿航聲明表示，碰到這樣的事情，司法部調查很是正常，該公司正全面配合，且相信公司並非調查目標。

WSJ報導，2018年、2019年兩次波音同型客機墜毀、造成300多條人命傷亡之後，聯邦曾偵辦該機型是否安全，接下來波音公司同意支付25億元，與操作兩架客機的獅子航空(Lion Air)及衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)和解，金額包括一筆2億4400萬元的罰款。司法部這次偵辦的目的是評估波音公司上次和解後是否遵守規定。

前兩次空難，波音公司將責任推給兩名員工，說飛航控制系統有瑕疵，但他們卻欺瞞監督人員。

波音公司最近致函國會，表示找不到阿拉斯加航空客艙門板的維修紀錄。

波音公司負責政府關係的副總裁歐賈克里(Ziad Ojakli)致函華盛頓州聯邦參議員坎特維爾(Maria Cantwell)表示，雖然努力搜尋，但找不到任何相關文件。

波音表示，按其「工作假設」，那扇門板曾被拆下進行維修，最後於華盛頓州倫頓(Renton)工廠的737 MAX組裝線再安裝回機身，期間並未建檔，雖說波音的系統規定該建檔。

波音公司發函之前，參院委員會6日辦聽證會，波音與國家運輸安全委員會(NTSB)就該公司是否配合偵辦人員，發生強烈爭執。委員會主席霍曼迪(Jennifer Homendy)作證指出，這兩個月來波音公司多次拒絕指出究竟是誰負責維修那些門板，也未能提供文件說明的維修工作內容及程序。

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