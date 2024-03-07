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退休危機 半數65歲以上年收頂多3萬 半數家庭無法維持退休前水準

編譯陳韻涵／綜合6日電
最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。(美聯社)
最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。(美聯社)

參院健康、教育、勞工與退休金委員會(HELP)最新報告指出，全美半數65歲以上長者年收頂多3萬元，一旦退休危機四伏。

對許多國人而言，有工作時尚且勉強度日，退休後更是捉襟見肘。退休，對許多人來說已成為奢求，部分議員希望扭轉現況。

HELP委員會主席、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)公布的報告引述「國家退休風險指數」(NRRI)發現，半數美國家庭無法維持退休前的生活水準；而56%的低收入戶和45%中等收入家庭在65歲之際，面臨無法維持退休前生活水準的風險。

綜觀來看，低收入群體有73%的人面臨此風險，而財富金字塔頂端面臨此風險的比例為28%。

報告指出，「美國人辛勤工作一輩子，應有尊嚴的退休，但因為我國退休機制聚焦為華爾街增加利潤，許多工人無法實現有經濟保障的退休生活，是時候改變了」。

美國人想要舒適退休的代價愈來愈高，丕優慈善信託基金(Pew Charitable Trusts)去年研究指出，隨著愈來愈多高齡家庭的經濟在2021年到2040年間變得脆弱，州政府將蒙受1.3兆元損失，且退休人士也會發現手頭愈來愈緊，難以負荷晚年的健保或住房開銷。

有些人已經面臨退休危機，人口普查局的人口調查顯示，65歲以上長者中有超過半數人靠著年收入最多3萬元度日，其中23%收入介於1萬元到1萬9999元之間。

許多高齡失業者沒有退休帳戶做後盾，聯準會(Fed)的消費者財務調查(SCF)顯示，截至2022年，75歲以上的美國人僅42%擁有退休帳戶，而65歲至74歲的國民則有51%擁有退休帳戶。

HELP報告根據智庫「預算與政策優先項目研究中心」(CBPP)數據分析，約10%老人生活在貧困中；若無社安收入，約38%的65歲以上長者會生活在貧窮線之下。

然而，美國的社會福利仍落後於許多其他富裕國家，在經濟合作發展組織(OECD)工人收入中，福利平均占51.8%，美國則為40%。

退休金 低收入 福利

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