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數年一遇…舊金山加州科學院屍花綻放 民眾排隊「聞香」

編譯陳韻涵／綜合報導
舊金山加州科學院俗稱「屍花」的泰坦魔芋27日綻放，吸引許多民眾排隊親眼目睹數年才開一次的瀕危熱帶花朵。(美聯社)
舊金山加州科學院俗稱「屍花」的泰坦魔芋27日綻放，吸引許多民眾排隊親眼目睹數年才開一次的瀕危熱帶花朵。(美聯社)

舊金山加州科學院(California Academy of Sciences)的泰坦魔芋(Amorphophallus Titanum，俗稱屍花)27日下午起綻放，花期約一到三天，吸引眾人排隊親眼目睹數年才開一次的瀕危熱帶花朵，並親自嗅聞其特殊且濃厚的「花香」。

天南星科(Araceae)的泰坦魔芋是原產於印尼蘇門答臘島(Sumatra)熱帶雨林的稀有植物，其巨大的花朵及其散發出的腐敗食物或濕襪子臭味讓人印象深刻。

加州科學院園藝家勞倫·格雷格(Lauren Greig)表示，「屍花的味道類似屍體，吸引蒼蠅過來與其互動、採粉及授粉。」

這棵名為「海市蜃樓」(Mirage)的泰坦魔芋於2017年捐給加州科學院後首次開花，它自2020年起在該學院的雨林館展出。

泰坦魔芋擁有世界上最大的非分枝花序，屍花被認為是世界上最高的單一花朵，高度可達10呎以上；在自然情況下，泰坦魔芋通常每隔七到十年才開花一次，花期約一到三天。近年由於人工授粉技術發展，民眾不定時可在植物園觀賞到此奇觀。

舊金山數據科學家布里‧李斯特(Bri Lister)排開議程並排隊等候約一小時，只為親賭屍花風采。她說：「特定方向確實有聞到濕襪子、濕運動服的味道，我或許很幸運，沒有聞到腐肉味，但它肯定比一般植物更有味道。」

莫妮卡‧貝克(Monica Becker)帶著孩子去看屍花，她們透過科學院的直播得知花開了，於是決定請假去看花。

泰坦魔芋被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)列為瀕危植物，全球野生植株不到1000棵。

舊金山加州科學院俗稱屍花的泰坦魔芋，被國際自然保護聯盟列為瀕危植物，全球野生植株...
舊金山加州科學院俗稱屍花的泰坦魔芋，被國際自然保護聯盟列為瀕危植物，全球野生植株不到1000棵。(美聯社)

加州 舊金山 植物園

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