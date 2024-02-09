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疑引擎故障 佛州小飛機墜毀高速公路 撞車釀2死

編譯徐榆涵／即時報導
佛羅里達州那不勒斯市一架小型噴射式飛機9日在75號州際公路上墜毀並與一輛汽車相撞，造成2人死亡。（取材自福斯新聞）
佛羅里達州那不勒斯市一架小型噴射式飛機9日在75號州際公路上墜毀並與一輛汽車相撞，造成2人死亡。（取材自福斯新聞）

佛羅里達州那不勒斯市一架小型噴射式飛機9日在75號州際公路上墜毀並與一輛汽車相撞，造成2人死亡。

佛州高速公路巡邏隊表示，墜毀飛機試圖降落在高速公路上時與一輛車相撞，目前消防救援隊和警方已趕到事故現場進行調查。

美國聯邦航空管理局表示，涉事飛機為「龐巴迪挑戰者600」（Bombardier Challenger 600）商務飛機，於當地9日下午3時15分左右墜毀，機上載有5人。

FlightAware的追蹤數據顯示，這架飛機於下午1時剛從俄亥俄州立大學機場起飛，原定降落在那不勒斯機場，然後飛往勞德代爾堡行政機場（Fort Lauderdale Executive Airport）。

科利爾郡治安辦公室在臉書發文指，已確認2人身亡。那布勒斯機場管理局通訊主管Robin King表示，3人倖存，但不清楚目前情況。

未知死者是來自飛機還是被撞車輛。75號州際公路所有車道關閉，尚不清楚何時重啟。

報導指出，一名飛行員曾在墜機前透過無線電向空中交管員回報，「兩具引擎都失去動力。緊急狀況。」一名空中交管員批准讓飛機進入跑道，但飛行員表示，「已獲准著陸，但不會進入跑道。」

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