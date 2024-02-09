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多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

多州禁中國移民購房 國會議員譴責 孟昭文：排華法案2.0

記者劉梓祁／紐約報導
國會議員孟昭文譴責多州推出限制中國移民購房置產的法案。(截圖自線上會議)
國會議員孟昭文譴責多州推出限制中國移民購房置產的法案。(截圖自線上會議)

近年在美中關係頻繁波動下，全國多地反華情緒高漲，不僅仇恨犯罪事件增加，還導致大量歧視性政策出現，其中限制中國移民購買房產或土地的法案，引來亞裔不滿；國會亞太裔小組(CAPAC)第一副主席孟昭文(Grace Meng)8日表示將竭力阻止類似的歧視性法案，並嚴厲譴責由共和黨主導的土地所有權限制立法。

去年5月，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署法案，將「在中國居住」人士購買州內房產視為重罪，除非其為公民或永久居民。上周，聯邦上訴法院阻止了此項引起大量爭議及辯論的法律，認為其明顯違反避免歧視的保障，但並未完全駁回。

因此，國會眾議員孟昭文和亞太裔小組主席、眾議員趙美心(Judy Chu)共同表示，譴責由共和黨主導、試圖限制土地所有權的行動，其令類似提案正被國會和全國各州議會推動，但日前已提出針對性應的反制提案。去年中旬， 趙美心和國會眾議員格林(Al Green)推出提案，擬「禁止或以其他方式限制根據國籍購買不動產」的法律頒布。

趙美心表示，購置房產是移民家庭追求美國夢的關鍵一步，但不幸的是全國各地的州立法機構正在尋求禁止中國移民享有這一權利。她說，目前已有逾30個州提出類似的「荒謬法案」，無疑是對亞裔社區的歧視以及「共和黨領導的紅色恐懼戰術」，因此亞太裔小組堅決反對任何基於其出生國家的立法，無論是在聯邦、州還是地方層面。

孟昭文則將此趨勢稱為「排華法案」(Chinese Exclusion Act)第二版，認為過於激進的共和黨官員將華人等同於中國共產黨，從而加劇了負面的刻板印象，進而增加了對亞裔的仇外情緒和仇恨。她強調，如今亞裔群體已是被邊緣化和遭受傷害的對象，不應再承受基於政治鬥爭的不合理打擊。

公開資料顯示，德州早前也通過一項提案，禁止來自中國的國民購買房產，包括農業用地和建築物等，但其在當地眾議會被擱置。另外，阿拉巴馬州眾議會亦在去年通過類似提案，但最終被參議會修改。

亞裔 歧視 共和黨

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