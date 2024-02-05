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不到3成有信心 民調：亞太裔憂家庭、緊急醫療開銷

編譯陳韻涵／綜合4日電
最新民調顯示，美國亞太裔成年人對個人財務狀況感到樂觀，但對於應付家庭開銷與突發醫療花費並不很有信心；圖為洛杉磯華人社區歡慶農曆春節。(美聯社)
最新民調顯示，美國亞太裔成年人對個人財務狀況感到樂觀，但對於應付家庭開銷與突發醫療花費並不很有信心；圖為洛杉磯華人社區歡慶農曆春節。(美聯社)

亞太裔(AAPI)成年人通常對個人財務狀況感到樂觀，但美聯社與「亞太裔數據」(AAPI Data)近期民調顯示，受訪者對於家庭開銷與緊急醫療花費並不很有信心。

政策與人口研究非營利機構「亞太裔數據」及美聯社-NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)去年12月4日至11日訪問1091名亞太裔成人，誤差區間正負4.5個百分點，結果顯示62%的亞太裔自述家庭財務狀況良好，略高於54%美國成人去年10月接受AP-NORC訪查的結果。

另有約25%的亞太裔成人對於支付緊急醫療費用非常或很有信心，這與整體成人26%的結果相呼應，但約40%受訪成人表示，不是非常有信心或幾乎沒有信心。

當被問到維持家庭開銷時，30%的亞太裔成人非常有信心能做到，46%的人有點信心，而23%的人少有自信。

65歲的加州共和黨人克伯屈(Stan Kilpatrick)經營禮車與小型巴士租賃業，他的主顧包括進出南加州大學(USC)的賓客，但近期生意不太好，因為許多活動和會議都改為線上進行；此外，汽車保險與燃料費卻節節高升。

有一半華裔血統的克伯屈說：「事業走下坡，部分退休存款已拿出來支付日常開銷。」

克伯屈有個23歲的女兒還住在家裡，如今龐大的日常開銷令她感到「害怕」。克伯屈說：「我可以感同身受，如果才開始外出打拚，恐怕得和室友同擠一處。」

克伯屈對於負擔意外醫療相關開銷稍有信心，但這是因為他的陸軍退伍軍人保險有承保該項目。

河濱加大(UCR)公共政策教授、「亞太裔數據」創辦人拉馬克里希南(Karthick Ramakrishnan)表示，亞太裔顯然較關心健康與醫療花費，亞太裔家庭比一般美國家庭更常出現多代同堂的情況，這些家庭可能有不符合「聯邦醫療保險」(Medicare，俗稱紅藍卡)保險資格的外籍雙親。

另外，在全國經濟方面，65%的亞太裔成人自視有點窮，這與69%的美國成人比率相當。

約40%亞太裔成人認為2025年的經濟只會變得更差，而僅20%的人認為景氣會好轉，而這部分的受訪者看法呈現黨派分野。

聯邦醫療保險 加州大學 紅藍卡

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