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防治兒童性剝削 X宣布增聘100名內容審核人員

中央社／奧斯汀27日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克旗下的X趕在1月31日聯邦參議院針對網路兒童性剝削問題的聽證會之前，宣布成立新的「信任與安全卓越中心」。（路透）
億萬富豪馬斯克旗下的X趕在1月31日聯邦參議院針對網路兒童性剝削問題的聽證會之前，宣布成立新的「信任與安全卓越中心」。（路透）

社群平台X的一名高層主管今天表示，該公司正在德州奧斯汀設立一個新辦公室，並計劃招募100名內容審核員，以打擊虐待兒童相關內容，希望在今年底前完成上述目標。

路透報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的X趕在1月31日聯邦參議院針對網路兒童性剝削問題的聽證會之前，宣布成立新的「信任與安全卓越中心」（Trust and Safety center of excellence）。X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）計劃與Snap、Discord、Meta Platforms和TikTok執行長一起出席聽證會。

X業務營運主管貝納羅奇（Joe Benarroch）談及奧斯汀（Austin）辦事處時表示，「目前正在組建團隊」，但是否可在年底前完成目標，取決於能否找到合適人才。

X在昨天的一篇部落格文章中表示，去年該平台以違反防治兒童性剝削規定為由，將多達1240萬個帳戶停權，而2022年遭到停權的帳戶數量為230萬個。

X表示，新的奧斯汀辦事處也將協助公司打擊其他類型的有害內容。

德州 馬斯克 參議院

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