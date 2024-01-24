坐牢26年死囚上訴 大法官受理

60歲的格洛西普被誤判死刑，已坐牢26年。(美聯社)

最高法院22日同意受理奧克拉荷馬州 死囚格洛西普(Richard Glossip)的特別上訴。去年5月該案法律挑戰被提出時，最高法院大法官 已懸置處決；事實上，就連該州檢察長卓蒙德(Gentner F. Drummond)也認為，不應處決格洛西普 。

格洛西普已在獄中待了26年，經歷過九次處決日期、吃過三頓人生最後一餐和兩次獨立調查；這些調查對他的定罪提出嚴重質疑。

格洛西普的律師米爾斯(John Mills)聲明表示：「我們感激最高法院讓格洛西普有機會辯解奧克拉荷馬州不該處死他。奧州刑事上訴法院莫名拒絕接受該州供認犯下的錯誤；最高法院應該推翻上訴法院判決。」

卓蒙德向最高法院表示，奧克拉荷馬州是在檢視過格格西普審判過程中，有關檢方不當行為的新資訊後，在最近做出「艱難決定」：承認在格洛西普案犯下錯誤，支持撤銷格洛西普的定罪。不過，奧州刑事上訴法院拒絕接受錯誤供認，決定繼續執行死刑。

「這項裁決不能成為本案的最終決定，」卓蒙德告訴大法官，「在政府承認過失導致定罪的情況下允許執行死刑，既不公正，也難以想像。」

格洛西普如今60歲，他被指於1997年雇人謀殺奧克拉荷馬城一家汽車旅館老闆范垂斯(Barry Van Treese)而被判刑。此案主要基於同案被告斯尼德(Justin Sneed)的證詞。斯尼德承認搶劫殺害范垂斯，但他聲稱是格洛西普同意支付他1萬元，他才動手殺人。斯尼德被判終身監禁。