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拒新生兒重病員工遠距上班 華裔創辦人兩度道歉

編譯俞仲慈、記者顏伶如／綜合報導
Kyte Baby創辦人兼執行長劉穎(Ying Liu)拍影片道歉。（取自TikTok @Kytebaby）
Kyte Baby創辦人兼執行長劉穎(Ying Liu)拍影片道歉。（取自TikTok @Kytebaby）

總部位於德州的嬰兒服裝公司Kyte Baby一名女員工為了照顧收養的重症男嬰，提出遠距工作要求，竟然被公司炒魷魚，落井下石的行徑重創企業形象，引發消費者不滿，迫使創辦人兩度公開道歉以平息眾怒。

有線電視新聞網(CNN)報導，去年12月下旬Kyte Baby員工瑪莉莎·休斯(Marissa Hughes)和伴侶共同收養一名22周早產男嬰，體重只有1磅且有各種併發症，必須住進新生兒重症加護病房(NICU)治療，於是休斯透過募款籌措醫藥費。

一名自稱是休斯妹妹的女子透過抖音(TikTok)17日表示，為了照顧男嬰，姊姊提出遠距工作請求，竟然被Kyte Baby解雇，引發消費者反彈，迫使創辦人兼執行長劉穎(Ying Liu，音譯)19日在抖音首次公開道歉，並強調「Kyte Baby以家庭為重，令她深感自豪」。

2014年成立的「凱特寶貝」規模雖不大，但拜TikTok宣傳之賜，人氣一路走高，以另類風格在嬰兒服裝圈打出名號。對於創業過程，劉穎曾說，女兒深受長期濕疹所苦，因此她研發出以竹子材質布料，減輕嬰兒皮膚受到刺激。Kyte Baby產品則從嬰兒服擴大到幼兒、成年人服飾，還有床單、毯子等。

Kyte Baby開除一位需要照顧生病幼子的母親，讓企業形象瞬間崩解。傳播危機處理專家詹寧斯(Lauren Jennings)表示：「Kyte Baby正是企業形象表裡不一的典型個案。」並強調：「當消費者看不當企業宣稱的品牌價值時，最佳危機處理就是採取融入軟弱、個體和人性的策略。」

劉穎第一次的扭捏作態道歉聲明，消費者根本不領情，數小時後不得不二度公開道歉坦承錯誤：「我就是拒絕休斯遠距上班請求的人。」並強調身兼母親和老闆的自己，確實應負起責任：「我麻木不仁又自私，我無法想像休斯承受的壓力，她既無法回到公司上班，還得在加護病房照顧嬰兒，回想起來，我真的犯下一個可怕的錯誤。」

休斯接受CNN採訪時回應表示，沒有意願回到Kyte Baby上班。

抖音 TikTok 凱特

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