全美1月低溫釀72死 道路結冰交通事故多

全美多處道路結冰引發交通事故，已造成多人喪生。(路透)

全美1月份因冬季風暴已有至少72人死亡，其中包括密蘇里州 三個人在友人住家後院相聚看球賽被凍死。田納西州 全力搶修天寒爆裂水管、德州和佛羅里達州也受致命北極天氣影響，預料未來幾天刺骨嚴寒將紓解。

許久未見的超低溫 及危險道路讓許多人因體溫過低或交通事故喪生。

由於自來水管爆裂，田納西州曼菲斯居民已無自來水可用。羅德學院(Rhodes College)20日起將學生送回家或安排入住旅館，22、23日改為網路上課。餐館和酒吧20日改以瓶裝水供應顧客，部分餐廳則關閉或更改菜單。

曼菲斯照明暨天然氣與水務公司工作人員晝夜不停尋找並修復造成供水系統水壓低的破損管道，執行長麥高文(Doug McGowen)表示，如果一切順利，25日可恢復正常供水。

由於氣溫急凍，田納西州至少27人死亡，密西西比州南部14日以來共11人死亡。

在密蘇里州，三名堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)球迷齊聚在一人家中看球賽，兩天後，三人屍體在該住屋後院被發現；屋主使用另外的門進出，一直不知道三人的屍體在他家後院。

相聚看球賽的三人年齡介於36至38歲之間，屋主稱三人都是被凍死，並配合警方調查。

國家氣象局稱，21日稍晚凍雨、雨雪和陣風使堪薩斯州和俄克拉荷馬州部分地區通行危險；愛阿華州寒風導致部份地區降至華氏零下 20度。

美國中部地區將穩定升溫。在東岸，紐約西部21日周日晚間氣溫約華氏20 度。

佛蒙特州氣溫降至華氏個位數至十幾度之間。23名滑雪者和單板滑雪者20日在該州基靈頓(Killington)偏遠地區迷路，刺骨低溫下不得不求助，所幸獲救。

在西岸，哥倫比亞河峽谷(Columbia River Gorge)截至21日晚間氣溫都保持在接近或低於冰點。

氣象局警告，接下來幾天天暖解凍，須提防掉落冰塊。