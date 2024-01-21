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著眼大選攻防 華府數千人集會挺生命

編譯盧炯燊／綜合20日電
數千名反墮胎人士，19日冒著大風雪在華府舉行一年一度的「為生命而走」大遊行，要求繼續反墮胎運動直至完全終結墮胎為止。
數千名反墮胎人士，19日冒著大風雪在華府舉行一年一度的「為生命而走」大遊行，要求繼續反墮胎運動直至完全終結墮胎為止。

數千名反墮胎人士，19日冒著大風雪在華府舉行一年一度的「為生命而走」(March for Life)大遊行，要求繼續挺生命運動直至完全終結墮胎為止。

這次是聯邦最高法院2022年6月推裁定「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)憲法並未保證婦女合法墮胎權之後，在華府舉行的第二次大規模挺生命、反墮胎遊行。去年的遊行也推動了各州的挺生命組織及人士，逐州展開立法禁止墮胎。

今年適值大選年，墮胎議題繼續在選戰中延燒，挺生命人士在寒風中擠滿國家廣場舉行集會，高舉各式各樣反墮胎標語。演說者輪番發言稱讚推翻羅訴韋德案裁決之外，同時強調要繼續向各級議員施加壓力，推動立法禁止墮胎。

集會後，數千人遊行途經國會大廈及聯邦最高法院。

由於大雪關係，今年的遊行規模較去年略為縮減，但無礙一些知名人士及政客參加，包括眾院議長強生(Mike Johnson)。他表示會繼續努力做出巨大變革，確實建立珍惜生命、保護生命的文化。前美式足球明星、挺生命倡議者沃森(Benjamin Watson)聲稱，儘管最高法院已做出裁決，但墮胎在國內許多地方仍然合法。

反墮胎組織認為，墮胎權將成為總統拜登競選連任的主要口號。「支持生命法律」組織(Pro-Life Legal)主席、資深反墮胎人士斯威夫特(Susan Swift)說，支持墮胎是拜登及民主黨唯一有力量的口號。

拜登競選團隊已公開表示，拜登會成為維護墮胎權鬥爭的代名詞。

無論政治立場，政治學者都同意，墮胎議題會為民主黨大大加分，尤其在對於墮胎進一步設限的州。

反墮胎人士在聯邦最高法院前高舉標語向共和黨喊話，表示支持以反墮胎為優先的候選人。...
反墮胎人士在聯邦最高法院前高舉標語向共和黨喊話，表示支持以反墮胎為優先的候選人。(美聯社)
挺生命、反墮胎大遊行中可以看見許多年輕女性，自稱是「反墮胎世代」。(美聯社)
挺生命、反墮胎大遊行中可以看見許多年輕女性，自稱是「反墮胎世代」。(美聯社)
由於大雪關係，今年的遊行規模較去年略為縮減，但仍有數千人參加。(美聯社)
由於大雪關係，今年的遊行規模較去年略為縮減，但仍有數千人參加。(美聯社)

墮胎 拜登 民主黨

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