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誹謗求償案開審 川普中途離庭

編譯潘勛／綜合16日電
專欄作家卡洛爾(中)16日出席控告前總統川普誹謗名譽案後，和律師等離開曼哈頓聯邦地區法院。(美聯社)
專欄作家卡洛爾(中)16日出席控告前總統川普誹謗名譽案後，和律師等離開曼哈頓聯邦地區法院。(美聯社)

前總統川普16日出席專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控其誹謗名譽案，法官向陪審團表示，早前另一個陪審團已判決川普性侵卡洛爾時，川普嫌惡地搖頭，並在控方律師陳詞之前便離開法庭。

美聯社報導，這場民事官司在紐約曼哈頓的聯邦地區法院進行；川普在開庭陳詞前便離開；控方律師指控他「用世上最大的麥克風」想摧毀其委託人的名譽；卡洛爾稱，川普1996年在一家百貨公司更衣室性侵她。本案在2022年達成川普有罪的判決，並要求川普要支付賠償金1000萬元。

本案已進入陪審團決定罰金階段，法院挑選九人組成陪審團後，川普便離庭，搭機趕去參加當晚在新罕布什夏州的競選造勢。

15日晚剛在愛阿華州黨團初選獲得大勝的川普，改變行程約四個小時來紐約州參加這場民事庭。

川普還在場期間，其律師團先是抗議審判本身，聲稱法官卡普蘭(Lewis Kaplan)並未給川普公平機會，決定好上訴以解決法律問題以前，便進行審判並不適宜。

接下來川普以表情、姿態表達其不悅。為推動審判，卡普蘭法官表示，去年庭審業已判決，川普「確實性侵卡洛爾」，川普聞言搖頭。川普當時坐在被告席，律師陪伴在他身旁，距離卡洛爾及其律師團約十幾呎；雙方並未交談，眼神也沒接觸。

接下來，法官在陪審團遴選期間詢問，是否有人認為川普受到司法系統不公對待，川普自行舉手。這個動作讓幾名待決陪審員笑起來，卡普蘭法官向川普表示，院方曉得他的立場。

川普離庭之後，本案開始陳詞，代表卡洛爾的律師克勞利(Shawn Crowley)表示，委託人2019年首度公開發文指控川普性侵她之後，川普也多次發表聲明，這種行為必須究責，當時還是總統的川普「用世上最大的麥克風」攻擊卡洛爾，羞辱她，「把她的名譽撕成碎片」。

律師表示，2019年6月，川普言詞攻擊卡洛爾達四天，說她撒謊，「他由白宮發言，白宮是過往總統簽字於法律、宣戰，決定國家命運的地方」。

前總統川普16日在曼哈頓法庭上聆聽，不久後便離開。(路透)
前總統川普16日在曼哈頓法庭上聆聽，不久後便離開。(路透)
法庭素描顯示專欄作家卡洛爾(右)16日在控告前總統川普誹謗名譽的庭上，回頭轉向坐...
法庭素描顯示專欄作家卡洛爾(右)16日在控告前總統川普誹謗名譽的庭上，回頭轉向坐在後方的川普。(美聯社)

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