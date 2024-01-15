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聯邦擬削減反墮胎諮詢中心經費 眾院共和黨反對

編譯盧炯燊／綜合14日電
田納西州一所「危機懷孕諮詢中心」內的超音波檢查設備。每年有數以億元計的聯邦貧困家庭援助經費，流入其實是反墮胎的「危機懷孕諮詢中心」。(美聯社)
田納西州一所「危機懷孕諮詢中心」內的超音波檢查設備。每年有數以億元計的聯邦貧困家庭援助經費，流入其實是反墮胎的「危機懷孕諮詢中心」。(美聯社)

目前有數以億元計的聯邦經費，透過貧困家庭臨時援助(Temporary Assistance for Needy Families，TANF)計畫流入反對墮胎的所謂「危機懷孕諮詢中心」。拜登政府對此有意立法阻止，但國會共和黨人已表反對。

1996年設立的TANF計畫，原意是給貧困兒童提供現金援助並防止婚外懷孕，然而保守派將資金導向反墮胎諮詢中心，作為宣傳反墮胎之用。

美聯社調查發現，過去十年各州向這些中心提供的經費持續增加，尤以共和黨執政州為甚。自2010年以來，流向這些中心的聯邦資金高達5億元。賓州民主黨州長去年就削減州預算中對所有這些中心的資助。

這些「危機懷孕中心」其實都是教會附屬組織，並非獲得許可的醫療機構，工作主要是提供懷孕測試，也有些提供有限的醫療服務，例如超音波檢查。

然而這些中心一直存在爭議，因為工作人員都會建議孕婦不要墮胎，甚至提供誤導性信息，例如暗示墮胎可能導致乳腺癌等。

自從聯邦最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」後，拜登政府就提出法案，透過衛生部限制這些資金流向反墮胎諮詢中心。但國會共和黨人決定提出立法阻止，這樣聯邦政府的法案勢難在今年過關。

伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員拉胡德(Darin LaHood)11日在眾院歲出入委員會聽證會上表示，對於準媽媽來說，這些懷孕中心是至關重要的選擇。

今年全國TANF計畫預算將達到165億元，根據衛生部的建議，有關撥款會作出多項調整，以改變各州如何使用TANF，例如將這筆錢用於大學獎學金及兒童照顧等。

反墮胎組織「人類聯盟」(Human Coalition)說，若聯邦的規定獲通過，該組織將損失數百萬元補助， 多項擴展計畫將被擱置。

墮胎 共和黨 拜登

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