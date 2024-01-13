大型冬季暴雪 重創中西部 逾2800萬人受影響 芝加哥降雪恐達12吋

內布拉斯加州的國道75號公路上，電子告示牌建議駕駛人不要上路。(美聯社)

伴隨著冰雪、強風和嚴寒的大型冬季風暴，12日席捲美國大部分地區，暴風雪 重擊中西部，過去一周已遭遇極端天氣的東部各州則面臨嚴重洪水 。預報專家表示，接連而來的暴風雨造成地面潮濕、河水上漲和積雪，可能加劇周末天氣的嚴重程度。國家氣象局12日表示，預計北極強烈寒流將持續整個周末並一直延續到下周。

北部和中西部逾300萬人收到暴風雪警告，逾2800萬人面臨冬季風暴警告。在中西部和中部地區，中到大雪12日開始穿過密蘇里河谷中部到達五大湖區。氣象預報指出，內布拉斯加州奧馬哈、愛荷華州第摩因、芝加哥 和密爾瓦基等城市降雪量可能高達12吋。東北部地區預計13日也將出現中到大雪。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，截至美東時間12日上午10:30，已有逾1800架次國內及國際航班被取消。受冰雪影響，芝加哥歐海爾國際機場近1000次航班被取消；密爾瓦基米契爾國際機場和第摩因國際機場班機取消情況也很嚴重。

氣象局氣象學家錢納德(Marc Chenard)說：「情況從早上開始一路變壞，中部和中西部各州陸續出現大雪和暴風雪」，「冷空氣最終將覆蓋全國大部分地區，周末和下周某段時間，許多地方因風寒效應(wind-chill)溫度將低於零度。」

氣象局芝加哥辦公室12日警告汽車駕駛不要上路；當地能見度下降，陣雪頻頻。東海岸本周稍早道路已因洪水變成河流，強風導致數十萬戶家庭斷電，當地居民已被警告可能再次發生洪水。

威斯康辛州有汽車困在積雪中，必須用人力推車。(美聯社)

來自北極的低壓冷風帶極地氣旋(polar vortex)讓中西部地區面臨寒冷氣溫；蒙大拿州部分地區12日的「風雪效應」氣溫可低至華氏零下55度。國家氣象局氣象學家塔迪(Alex Tardy)表示，這股冷鋒可能持續存在，預計周末將影響東海岸部分地區。

氣象單位表示，與這個冬季迄今大部分時間相對溫和的天氣相比，這一回的氣溫預料會更加嚴酷。停電和水管結冰都是個大問題。中南部地區持續直到16日可能會陸續創下每日最寒冷紀錄；中西部地區可能出現今冬迄今最冷天氣。

愛阿華州共和黨初選訂15日舉行，拉開2024總統大選序幕，但破紀錄的寒流不無可能影響愛州投票率，共和黨人希望零度以下的氣溫不致阻擋選民出門投票。