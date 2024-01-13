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德州阻擋邊境巡邏隊執法 司法部求助最高法院

記者顏伶如／綜合報導
司法部控訴德州政府在格蘭德河岸部分地點設置帶刺鐵絲網，並派駐悍馬車及國民兵，阻撓邊境巡邏隊執行任務。(路透)
司法部控訴德州政府在格蘭德河岸部分地點設置帶刺鐵絲網，並派駐悍馬車及國民兵，阻撓邊境巡邏隊執行任務。(路透)

聯邦政府律師、司法部助理部長伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)12日凌晨2時向最高法院提出緊急動議，指稱邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)探員在美墨邊境部分地段遭德州政府架設帶刺鐵絲網阻擋，希望聯邦最高法院盡速介入處理。

有線電視新聞網(CNN)12日報導，普瑞洛格在緊急動議中提到，德州政府採取多項新動作，進一步阻撓邊境巡邏隊的巡邏及監控能力，導致邊境巡邏隊無法在緊急狀況下立即因應。

報導指出，普瑞洛格凌晨時分向最高法院提出緊急動議，凸顯聯邦政府對於解決問題的迫切感。司法部上周也要求最高法院盡速推翻下級法院禁止邊境巡邏員移除德州政府設置帶刺鐵絲網的裁決。

普瑞洛格在動議裡附上照片指出，德州本周架設圍籬新措施不只包括在格蘭德河(Rio Grande River)河岸部分地點設置帶刺鐵絲網，還在距離邊境較遠的內陸地區豎立新柵欄，另外設立閘門並派駐悍馬車及國民兵。

普瑞洛格指出，邊境巡邏員現在已經無法進入某些美墨邊境地段，也無法監視實地狀況，德州政府基本上阻止邊境巡邏隊執行確認是否有移民需要緊急協助的任務。

德州 司法部 聯邦政府

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