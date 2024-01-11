暖氣爐逾1000度、室溫超過120度 南卡老夫婦陳屍臥室

南卡羅來納州一對老夫婦被發現陳屍家中，現場勘驗時發現，家中新裝的暖氣機溫度超過華氏1000度、室溫超過120度，兩名死者體溫都超過106度。(路透)

南卡羅來納州 日前發生一對老夫婦陳屍臥室，救護人員發現兩名死者的體溫都超過體溫計所能量測的華氏106度最高值；而消防員至現場勘驗時，發現室內溫度超過120度，而暖氣爐在關機後，機器本身的溫度甚至超過1000度。

據當地電視台WSPA報導，死亡的這對夫婦分別是84歲的太太瓊安·利特強(Joan Littlejohn)與82歲的丈夫福勒 (Glennwood Fowler)；官員仍在調查這起意外死亡的確實原因。

據報導，這對老夫婦的兒女在1月3日最後一次見面後，連續三天沒有父母親的消息，因此6日要求當地警方前往位於斯帕坦堡(Spartanburg)的住處查看兩人狀況。

當警察和救護人員到達老夫婦住處時，所有門都鎖著，唯有通往臥室的窗戶未鎖緊；警察動手拆除紗窗後，發現兩人在臥室裡已經死亡。

當地媒體引述警方報告稱，該住宅在寒冷天氣中，警方打開房門約20分鐘後，仍測得室內氣溫超過120度；老夫婦體溫則超過體溫計所能顯示的最高數值106度。

消防員隨後檢查地下室，裝有一部暖氣爐和一部熱水器。一名消防員表示，暖氣爐熱到讓地下室有如著火。消防人員把暖氣爐關掉後，測得機器溫度超過1000度。

死者家人告訴警方，他們1月3日到父母親家裡時，發現暖氣爐和熱水器都壞了，屋內很冷，之後隨便調整一下機器便離開，未料竟發生悲慘意外。

斯帕坦堡是南卡、北卡 兩州交界附近的城市，位於北卡州夏洛特(Charlotte)以南約73哩處。