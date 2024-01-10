暴風雪、洪水、強風、龍捲風肆虐 全美本周天氣拉警報

美國本土幾乎所有地區本周都受到極端氣候肆虐，圖為一名選務人員9日在即將舉行共和黨總統提名首場初選的愛阿華州插立參選人的競選標示。(美聯社)

幾乎整個美國本周都將威力強大的風暴籠罩，暴風雪 、洪水、強風伴隨而來，中部地區紛紛下雪，根據估計，已發布的冬季風暴警報將影響1600萬人。氣象預報指出，風暴到了10日稍晚可能消退，但周末預計將有第二波冬季風暴登場。

一連串強勁氣候環流從8日晚間開始帶來暴風雪、豪雨及強風，中部與南部平原區到中西部、南部、西岸以及東北部都出現惡劣天氣。國家氣象局(National Weather Service)指出，到了9日下午，全美各州都有某些地點發布氣象警報(warning)、守視(watch)或公告(advisory)。

8日晚間開始，從德州 鍋柄地區(Texas Panhandle)到大湖區都下起大雪，9日下午已有1600萬民眾居住地點發布冬季風暴警報(winter storm warnings)。受到大雪及勁風影響，大湖區某些地點可能停電，道路狀況險象環生。

國家氣象局氣象專家歐拉維克(Bob Oravec)9日表示，接下來24小時裡，從新墨西哥州 東部與德州北部一直到威斯康辛州、密西根州北部某些地區，降雪量可能在6吋至10吋之間。位於密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)的國家氣象局辦公室指出，附近城市已出現10.8吋降雪以及1.16吋降雨，大約等同當地一整個月的平均降雨量。

中西部12日、13日還會有大雪及強風；北卡羅來納州與南卡羅來納州西部地區、維吉尼亞州北部及中部地區到紐約州南部、康州及羅德島州，極可能出現暴洪(flash flooding)。

豪雨在東岸將持續到10日，歐拉維克表示，華府、紐約及波士頓等大型都會區極可能爆發洪災。

西岸地區約有10萬多人居住地點發布暴風雪警報(blizzard warnings)。國家氣象局指出，某些地點可能每小時累積降雪量有2吋，風速超過每小時50哩；西岸大部分地區10日氣溫將比平均值降低約華氏25度，加州、猶他州、亞利桑納州都包括在內。

美國南部部分地區9日收到龍捲風警報，佛州有房屋屋頂被強風吹走。美南至少三人因惡劣天候死亡。