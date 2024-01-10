暴風雪、洪水、強風、龍捲風肆虐 全美本周天氣拉警報
幾乎整個美國本周都將威力強大的風暴籠罩，暴風雪、洪水、強風伴隨而來，中部地區紛紛下雪，根據估計，已發布的冬季風暴警報將影響1600萬人。氣象預報指出，風暴到了10日稍晚可能消退，但周末預計將有第二波冬季風暴登場。
一連串強勁氣候環流從8日晚間開始帶來暴風雪、豪雨及強風，中部與南部平原區到中西部、南部、西岸以及東北部都出現惡劣天氣。國家氣象局(National Weather Service)指出，到了9日下午，全美各州都有某些地點發布氣象警報(warning)、守視(watch)或公告(advisory)。
8日晚間開始，從德州鍋柄地區(Texas Panhandle)到大湖區都下起大雪，9日下午已有1600萬民眾居住地點發布冬季風暴警報(winter storm warnings)。受到大雪及勁風影響，大湖區某些地點可能停電，道路狀況險象環生。
國家氣象局氣象專家歐拉維克(Bob Oravec)9日表示，接下來24小時裡，從新墨西哥州東部與德州北部一直到威斯康辛州、密西根州北部某些地區，降雪量可能在6吋至10吋之間。位於密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)的國家氣象局辦公室指出，附近城市已出現10.8吋降雪以及1.16吋降雨，大約等同當地一整個月的平均降雨量。
中西部12日、13日還會有大雪及強風；北卡羅來納州與南卡羅來納州西部地區、維吉尼亞州北部及中部地區到紐約州南部、康州及羅德島州，極可能出現暴洪(flash flooding)。
豪雨在東岸將持續到10日，歐拉維克表示，華府、紐約及波士頓等大型都會區極可能爆發洪災。
西岸地區約有10萬多人居住地點發布暴風雪警報(blizzard warnings)。國家氣象局指出，某些地點可能每小時累積降雪量有2吋，風速超過每小時50哩；西岸大部分地區10日氣溫將比平均值降低約華氏25度，加州、猶他州、亞利桑納州都包括在內。
美國南部部分地區9日收到龍捲風警報，佛州有房屋屋頂被強風吹走。美南至少三人因惡劣天候死亡。
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