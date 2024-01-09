報稅季1/29啟動 4月15日截止 最快21天內退稅

國稅局宣布2024報稅季節1月29日開始，4月15日截止，預計將處理1億2870萬份稅表。(美聯社)

國稅局 (IRS)8日宣布，2024報稅 季節1月29日開始，4月15日截止，估計將收到1億2870萬份申報稅表；這是民主黨版「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)2022年生效成為法律之後第一個報稅季節，國稅局獲得數十億元經費推動大規模改革，包括更新科技設備、增進客服作業。國稅局表示，絕大多數退稅可望在21天之內核發。

國稅局局長沃菲爾(Danny Werfel)在新聞稿中表示，國稅局改革正在進行中，納稅人將於即將展開的報稅季節裡，看到國稅局運作獲得明顯改善。他說，國稅局人員盡心盡力，確保最新到位的經費落實於協助納稅人，讓準備申報及報稅程序都變得更加簡便。

國稅局主管官員說，今年將增設免預約服務中心(walk-in centers)協助民眾報稅，改善電子報稅作業流程，納稅人也會發現報稅帳號功能獲得改進。

透過新推出的電子直接報稅試辦計畫，符合資格的納稅人將能直接在網上向國稅局完成2023年所得稅申報。國稅局說，試辦計畫將分階段推出，到了3月中旬可望讓大多數納稅人使用。

國稅局表示，絕大多數民眾完成報稅後，可望在21天之內拿到退稅。

過去幾年，紙版報稅積案堆積如山，國稅局不堪負荷。國稅局下屬獨立機構納稅人維護服務處(National Taxpayer Advocate)處長艾琳‧柯林斯(Erin Collins)2022年6月間指出，待處理紙版報稅積案高達2100萬件，「光看數字就很嚇人」。

國稅局獲得經費增加之後，今年報稅季節可望較為順利，積案減少。不過，國稅局如今經常面臨預算 被砍的威脅。

共和黨國會議員與白宮去年針對舉債上限、降低預算展開磋商，協議結果讓國稅局從「降低通膨法案」獲得的800億元追加預算縮水了14億元，國稅局未來年還將減少預算200億元，省下經費挪為其他非國防項目開銷。