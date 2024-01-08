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波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

世界新聞網／輯
調查人員仍在搜尋這塊在波特蘭上空剝落的機身艙門。（美聯社）
調查人員仍在搜尋這塊在波特蘭上空剝落的機身艙門。（美聯社）

據美國國家運輸安全委員會消息，5日發生事故的阿拉斯加航空公司波音737 MAX 9型客機半空中脫落的艙門已經被找到。據稱是一名來自波特蘭的教師在後院找到了這扇墜落的艙門。

事發當時，乘客肖恩的手機被風捲走墜落。1月7日，他在地面找到了被捲走的手機，還有電，也能用。

中央社報導，剝落的內嵌式艙門是737製造商波音（Boeing）在機上所安裝，用來擋住不使用的緊急出口。大多數的737 Max 9均裝有內嵌式艙門，美國聯邦航空總署（FAA）已下令國內的MAX 9停飛受檢，直到它們對「艙門隔板」周圍的機身進行檢查。

阿拉斯加航空和聯合航空（United Airlines）是美國唯二使用MAX 9的航空公司，業者將飛機後半段兩側的緊急出口，更換為大小相近的永久性內嵌式艙門。

除MAX 9之外，波音更大型的737-900（MAX機型的前身）和MAX 8，機身後段額外的緊急出口可在符合規定下，由買家選擇改為內嵌式艙門。

737 MAX 9系列的內嵌式艙門是由波音其中一個零件供應商Spirit AeroSystems所安裝。「西雅圖時報」（The Seattle Times）披露，MAX 9改裝內嵌式艙門都是在Spirit AeroSystems於堪薩斯州威奇托（Wichita）廠組裝。

Spirit AeroSystems是波音商用客機的最大零件供應商，負責MAX系列機身和其他零件。

波音近年苦於MAX系列和更大型的787夢幻客機（Dreamliner）製造品質。去年波音和Spirit AeroSystems在確保MAX系列於巡航高度時艙壓穩定的艙壁上發現扣環的鑽孔不當。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員在主席霍曼迪（Jennifer Homendy）帶領下於6日抵達俄勒岡州波特蘭，展開這起事故的調查。運安會調查團隊包括一名金屬材料學家，霍曼迪表示如調查人員能找到剝落的艙門，就能檢查鉸鍊和其他部件。

獨立的外部專家表示，屆時檢查艙門損壞程度對事故調查至關重要。

在佛羅里達州安柏瑞德航太科技大學（Embry-Riddle Aeronautical University）教導事故調查的布里克豪斯（Anthony Brickhouse）說：「金屬的好處在於它記錄了事故樣貌，是會說話的證據。」

投資銀行傑富瑞（Jefferies）集團的航太分析師們曾記錄，這次發生事故的飛機在之前兩次飛行中，都遇到艙壓問題。

美國運安會尚未說明事故飛機的機況，但霍曼迪表示即使是新飛機，調查人員也會檢查維修紀錄。

客機機身出現破洞的情況非常罕見，在大多數情況下是因飛機鋁製蒙皮金屬疲勞。

最可怕的案例是1988年阿羅哈航空（Aloha Airlines）一架波音737，在太平洋上空時機頂剝落18英尺長的一大塊，導致一名女空服員被吸出機艙，屍體迄未尋獲，這場悲劇也導致更嚴格規範，要求檢查和修復機身極微小的裂縫，以免飛行途中裂開。

2009年，西南航空（Southwest）一架波音737在西維吉尼亞州上空3萬5000英尺飛行時，機頂出現一個破洞。2011年，西南航空另一架737上出現5英尺長的裂口，迫使飛行員迫降在亞利桑那州的軍事基地。所幸兩起事故都沒人受傷，原因事後都歸咎於金屬疲勞。

西維吉尼亞州 俄勒岡州 航太

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