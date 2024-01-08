通訊巨擘威瑞森不當收費集體訴訟案 1億和解 用戶最高可領100元

遭控不當收取管理費的集體訴訟，無線通訊業巨擘威瑞森電訊公司同意以1億元和解；部分用戶將有資格申請和解金。(美聯社)

總部位於新澤西州 的無線通訊巨擘威瑞森電訊(Verizon)面臨集體訴訟，已同意以1億元和解；部分用戶將有資格申請最高可領到100元的和解金。

聯合訴訟由新澤西州高等法院受理，威瑞森遭控不當收取管理費(administrative fees)，未對消費者善盡告知義務。和解協議已於2023年12月15日獲得法院批准，法院指派原告律師已於3日寄發明信片與電郵給威瑞森用戶，說明如何申請和解金。

原告律師狄尼特斯(Stephen DeNittis)受訪時說，1億元和解金額是企業不當收取管理費引發訴訟之後，金額最高的和解案例之一。

威瑞森不當手取管理費爭議最早從2021年的加州 官司開始，後來有4件官司在2023年11月併為集體訴訟，指控威瑞森對後付費式(postpaid)無線通訊服務方案的每月費率大打廣告，但內容卻有欺瞞消費者之嫌，因為消費者參加方案之後，威瑞森便透過巧立名目的管理費，實際上調高每月收取費率。威瑞森否認欺騙消費者，並表示在收費過程中多次說明。

拜登 總統先前曾呼籲國會通過立法，禁止包括飯店、服務業在內等企業對消費者「意外收費」(surprise fees)。

使用威瑞森後付費式手機或上網方案、每月繳交帳單的消費者，在2016年1月1日至2023年11月8日之前被收取管理費，都有資格申請和解金，最高可領到100元，但領取金額視參加方案時間長短計算，申請和解金的用戶人數多寡也將對實際領取金額產生影響。

符合資格的用戶必須填寫兩頁表格，勾選希望以哪種方式收到和解金：支票、銀行轉帳或數位支付，提交申請表格截止期限為2024年4月15日。

消費者也可選擇不參加和解，保留提告權利。