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淫魔檔案首批解密 揭柯林頓喜歡年輕女子

記者顏伶如／綜合報導
前總統柯林頓。(美聯社)
前總統柯林頓。(美聯社)

生前遭控仲介賣淫的「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)，當年的法院檔案終於解密，紐約聯邦法院3日公布第一批解密檔案內容，其中包括五大重點：

被稱為「淫魔」的富豪艾普斯坦，3日解密的法院檔案中提到：前總統柯林頓喜歡年輕女子...
被稱為「淫魔」的富豪艾普斯坦，3日解密的法院檔案中提到：前總統柯林頓喜歡年輕女子、知名物理學家霍金曾參加「未成年性愛雜交派對」、英國安德魯王子會對坐在他腿上的女子毛手毛腳。艾普斯坦和川普熟識。(美聯社)

被迫賣淫者：曾聽艾普斯坦揭柯林頓喜好

解密資料中最受矚目的內容便是曾被艾普斯坦強迫賣淫的受害者喬安娜‧舍貝里(Johanna Sjoberg)證詞。舍貝里說，雖然知道艾普斯坦與柯林頓有事業往來，但直到後來看到「浮華世界」(Vanity Fair)報導兩人共同前往非洲，才知道艾普斯坦跟柯林頓是朋友關係。她說，曾聽艾普斯坦說，柯林頓喜歡年輕女子。

英國知名物理學家霍金。(美聯社)
英國知名物理學家霍金。(美聯社)

艾普斯坦打算花錢打點裘弗利親朋好友，幫忙破解裘弗利的指控

艾普斯坦寫給英國名媛女友季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的電郵裡建議，麥斯威爾可提供「報酬」)給裘弗利(Virginia Roberts Giuffre)的親朋好友，請親友出面幫忙證明裘弗利指控不實。他在電郵裡寫道，裘弗利最嚴重的指控就是「柯林頓晚宴」以及知名物理學家霍金(Stephen Hawking)參加「未成年性愛雜交派對」。霍金患有俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis，ALS)，已於2018年過世。

知名魔術師大衛考柏菲(David Copperfield)在艾普斯坦家中晚宴變魔術

舍貝里在證詞中說，大衛考柏菲是艾普斯坦的朋友，曾經詢問她是否知道有女孩收錢幫艾普斯坦招攬其他女孩賣淫。

英國安德魯王子和前總統川普。(美聯社)
英國安德魯王子和前總統川普。(美聯社)

英國安德魯王子(Prince Andrew)與人偶事件

舍貝里在證詞中說，曾在艾普斯坦紐約豪宅遇到安德魯，麥斯威爾從衣櫃拿出英國廣播公司(BBC)「木偶屋」(Spitting Image)影集的安德魯造型人偶給她，她坐在安德魯腿上時遭到毛手毛腳。

艾普斯坦宣稱認識川普

舍貝里作證時說，2016年選舉之前幾年，艾普斯坦私人專機無法在紐約市降落，必須改道大西洋城(Atlantic City)，艾普斯坦說：「太棒了，我們打電話找川普。」

艾普斯坦 柯林頓 川普

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