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中國留學生疑遭綁 猶他州警指可能露營去了

編譯陳韻涵／綜合31日電
警方調閱監視器畫面後發現，先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱(譯音)，12月30日曾單獨到超市購物，因此推測可能到附近山區露營去了。(取自里弗代爾警局)
警方調閱監視器畫面後發現，先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱(譯音)，12月30日曾單獨到超市購物，因此推測可能到附近山區露營去了。(取自里弗代爾警局)

猶他州里弗代爾(Riverdale)警局表示，先前被懷疑遭到綁架的中國籍交換學生莊凱(Kai Zhuang，譯音)12月30日曾單獨到超市購物，推測可能到附近山區露營去了。

莊凱此前住在鹽湖城北部里弗代爾的寄宿家庭，寄宿家庭監護人表示，12月27日最後一次見到17歲的莊凱，之後便報警處理。

莊凱失蹤後，他在國內的父母宣稱收到綁匪的勒索信和一張「毛骨悚然」的照片，心急如焚的他們馬上聯繫兒子就讀的高中報警。

警方原先表示，莊凱可能遭人強行擄走，並與聯邦調查局、中國駐美國大使館和中方官員合作，尋找失蹤少年的下落，但未鎖定嫌疑人。

不過，警方調閱監視器畫面後發現，莊凱失蹤前，曾獨自一人前往超市購物，可能在距離該超市不遠的猶他州瓦薩其前線(Wasatch Front)山區露營，但目前當地氣候嚴寒，擔心莊凱的人身安全。

警方還表示，莊凱最近買了很多露營用品，並曾於12月20日在普若佛(Provo)與執法人員有過互動，當時他就已經帶著部分露營用品。

里弗代爾警長華倫(Casey Warren)上月28日表示，沒有證據顯示，莊凱被人從寄宿家庭中強行擄走。

當局目前已發布莊凱的失蹤通報，里弗代爾警方呼籲若有任何人有任何相關消息，請致電801-394-6616或韋伯郡(Weber County)調度中心801-395-8221。

猶他州 大使館 華倫

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