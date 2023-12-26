非法移民暴增 德州南部馬弗里克郡警力捉襟見肘

面對無證移民暴增，德州南方邊境附近的地方警力已捉襟見肘，難以同時處理無證客問題和維護治安。(美聯社)

面對無證移民 暴增的情況，德州與墨西哥 接壤的馬弗里克郡(Maverick County)警長告訴有線電視新聞網(CNN)，當地警力已捉襟見肘，難以同時處理無證客問題和維護治安。

「我們在執法上出現困難，因為沒有足夠的人力來處理，所謂的當地事件和犯罪情況，然後同時還有無證移民的問題，」馬弗里克郡警長史默伯(Tom Schmerber)在聲明中表示，「這耗費我們大量的人力。」

「我得派出兩組人，兩輛車，去護送這些巴士；這就讓我少了兩組警力，」史默伯說，「但我們又必須派人，我們這樣做是為了民眾，當然還有巴士上探員和駕駛的安全。」

邊境官員表示，不肖旅行業者和有組織的人蛇運輸網路，宣傳前往美國南部邊境旅行，但其實是在幫無證移民與走私者牽線，造成無證移民人數激增。一名邊境官告訴CNN，這些走私販每趟帶領多達上千人非法入境。

國土安全部官員上周指出，根據聯邦報告，12月美國南部邊境，一周平均處理移民數量超過9600人；這是有史以來最高紀錄；11月28日時一周平均人數6800人。

就在史默伯警長在辦公室中討論人數激增問題的同一天，一支人數多達數千人、被組織者稱之為「貧窮大逃亡」的移民車隊，正從墨西哥南部塔帕珠拉(Tapachula)出發，前往美國；這支車隊中包括了來自美洲、南美洲、加勒比海地區、古巴 和海地的移民。

車隊組織者之一的維拉格蘭(Luis Villagrán)指出：「離開、引起注意並說我們還活著，是這些人唯一的希望；我們想要的只有工作；我們唯一想要的就是能走下去的文件。」

古巴移民桑切斯(Benigno Sánchez)表示：「我們不敢發聲；我們有經濟上的需求，說實話，我們夢想可以有工作。我能告訴你什麼呢？不幸的是，我們活在一個腐敗政府的統治之下。」