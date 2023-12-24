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非裔青年遭暴力執法 2急救員注射過量鎮靜劑 判過失殺人

編譯盧炯燊／綜合23日電
科羅拉多州兩名給麥克萊恩注射過量鎮靜劑的急救員，22日被陪審團判決過失殺人罪名成立。(美聯社)
科羅拉多州兩名給麥克萊恩注射過量鎮靜劑的急救員，22日被陪審團判決過失殺人罪名成立。(美聯社)

科羅拉多州2019年轟動一時的非裔青年麥克萊恩(Elijah McClain)因警方暴力執法致死案，陪審團22日裁定兩名急救員給麥克萊恩注射過量鎮靜劑氯胺酮(Ketamine，K他命)，犯下過失殺人罪。

2019 年8月24日晚，23歲麥克萊恩穿著冬衣，戴著滑雪面罩，從便利商店步行回家時，被人認為行動可疑致電911報警，三名警員抵達後不由分說先將麥克萊恩壓制在地，掐住其頸動脈，導致大腦血液供應不足無法呼吸，隨後趕到的急救員給麥克萊恩注射了高劑量氯胺酮，他數天後死亡。

事後當天三名員警和兩名急救員遭到刑事指控，由亞當斯郡(Adams County)地方法院審理。今年10月12日，一名員警被判過失殺人，另一員警無罪獲釋。同日第二場審訊，第三名員警也獲判無罪。

被告兩名急救員，49歲的庫珀(Jeremy Cooper)及51歲的奇丘尼克(Peter Cichuniec)在庭上辯稱，他們認為有必要注射鎮靜劑讓麥克萊恩平靜下來，而粗暴執法的警察干擾了他們的工作。

檢察官稱，兩名被告給麥克萊恩注射了500毫克氯胺酮，遠高於死者體重對應劑量，這個劑量適用於體重200磅的人，但麥克萊恩只有143磅，完全違反了急救人員的訓練準則，最終陪審團裁定兩人過失殺人罪名成立。

麥克萊恩的死亡究竟是「兇殺」或「意外」，檢方態度也峰迴路轉。2019年最初驗屍報告指死因「未確定」，2021年修訂後的屍檢報告結論指麥克萊恩死於「遭強行約束後使用氯胺酮引起的併發症」。

地區檢察官原本拒絕提告。但2020年5月明尼蘇達州爆發非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警員跪頸致死引發全國抗議後，情況有了180度轉變。

科州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)2020年6月要求州檢察長辦公室重新調查麥克萊恩案。 2021年，州大陪審團對相關警員及護理員提出刑事起訴。

2019年發生在科羅拉多州的非裔青年麥克萊恩因警方暴力執法致死一案，曾引起大規模...
2019年發生在科羅拉多州的非裔青年麥克萊恩因警方暴力執法致死一案，曾引起大規模示威抗議。(美聯社)

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