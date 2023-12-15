齒形矯正公司SmileDirectClub倒閉 客戶震驚 能否退款未知

SmileDirectClub技師在檢視顧客的牙齒掃描影像。(美聯社)

主打「直接面向消費者」的美國齒形矯正公司SmileDirectClub在9月申請破產 ，現在又進一步宣布關閉全球業務並停止牙齒矯正治療；這項最新發展為其客戶帶來諸多問題：公司確定不再提供客戶服務，「終身微笑保證」(Lifetime Smile Guarantee)不再，客戶無法取得遠距醫療矯正治療，能否獲得退款不明朗，客戶的SmilePay付款卻仍須支付下去。

總部位在田納西州 納許維爾的SmileDirectClub自2014年成立後，曾為逾200萬人提供服務；它透過郵寄和主要零售商 直接面向消費者，銷售透明且效果更快更實惠的牙齒矯正器(dental aligners)，號稱將徹底改變口腔護理業、替代牙套(braces)。

TSmileDirectClub顧客的牙齒掃描影像。(美聯社)

SmileDirectClub股票2019年上市估值約89億元，但因無法獲利，股票暴跌，2022年SmileDirectClub已損失8640萬元，今年9月公司申請破產保護，負債近9億元；上周確認無法找到合作夥伴提供資金，將關閉營運。

SmileDirectClub為停止客戶服務支援致歉，並敦促消費者諮詢當地牙醫或矯正醫師以獲進一步治療；至於有關退款請求等資訊，須待破產程序確定後續步驟及客戶可採取措施後公布。

Wilk Auslander律師事務所破產事務主席史奈德(Eric Snyder)表示，SmileDirectClub倒閉後須進行清算，他懷疑公司會向客戶提供賠償；但在9月公司申請破產後簽約或付款的人，有可能優先考慮賠償；史奈德也不認為「終身微笑保證」結束會產生進一步法律影響，因為類似保證「只能提供與公司生命週期一樣長的保證」。