核武現代化 洲際導彈系統汰換 「哨兵」上陣

「哨兵」洲際彈道飛彈發射想像圖。(取自美國空軍網站)

美軍現役「義勇兵三型」(Minuteman III)洲際彈道飛彈 (ICBM)正面臨汰換，冷戰時期興建的控制站也明顯老舊；空軍正準備以現代化的「哨兵」來取代，這是60年來美國陸基核彈 最大的轉變，整個計畫預計耗資960億元，包含分布五個州的450個發射窖、控制中心、三個核彈基地和數個其他測試設施。

美聯社報導，目前飛彈發射窖的大型機械零件已有60年歷史，經常發生故障；負責巡邏守衛基地的也是越戰時期服役至今的老直升機，官兵們每天都在想方設法讓這個老舊系統維持運作。

由於九一一恐攻後，軍費支出主要用於海外戰爭，核武現代化被延遲多年。整個核武現代化改革計畫規模達7500億元，美國的核子防禦系統幾乎將全面更換，除了「哨兵」計畫，還有新型隱形轟炸機、潛射洲際彈道飛彈。

「哨兵」的主承包商諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)最快應會在2025年開始動工建造新發射窖。由於「哨兵」預計將服役到2075年，因此設計人員正在採取更現代化的方法以便在未來數十年更容易透過軟體升級。

但這措施也引發「哨兵」是否容易受到網路攻擊的疑慮。由於「義勇兵」飛彈還處在類比時代，發射指令都得透過電纜連接，幾乎讓駭客無從下手；「哨兵」專案經理克列格上校(Charles Clegg)便說義勇兵不太怕網路攻擊。

至於軟體驅動的「哨兵」，其網路安全一直是該計畫的首要重點，「哨兵仍將在封閉網路內運作，但為了提供縱深防禦，我們將在周邊和網路內部採取額外的安全措施。」

此外，連維修記錄方式，可能也是老方法比較管用。核彈發射場分布於科羅拉多州、蒙大拿州 、內布拉斯加州、北達科他州和懷俄明州，即使在冬季也需要維護，工作人員得在零度以下的野外一待數小時，這時紙筆反而更可靠，第741飛彈維修中隊隊長卡斯特羅(Virgil Castro)便說，「iPad無法在蒙大拿州的冬天生存。」