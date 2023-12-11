錢尼、海理發聲 籲阻川普捲土重來

正在角逐共和黨2024年總統初選的前美國駐聯合國大使海理接受ABC News採訪時談論前總統川普，她認為川普並非總統的適合人選。(路透)

共和黨 籍前聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)10日接受美國廣播公司(ABC)節目訪問時向全國發出警告，呼籲別讓川普 再次當選總統，她認為阻撓川普捲土重來必須成為整個政治光譜的「焦點」。

錢尼在採訪中說：「要開始重建共和黨，也可能是建立一個新的保守黨，仍有很多事要做，但在我看來，這必須等到2024年大選之後，因為我們的重點必須是擊倒川普。」

當被問及是否作為第三黨候選人參選時，錢尼表示她「不排除任何事」，但強調自己不會「做對川普有幫助的事情」。

民主黨 認為，第三黨候選人只會損害拜登選情，對川普有利，他們尤其敵視「無標籤」(No Labels)組織，該團體致力於在全國爭取選票，可能提出由一名共和黨人和一名民主黨人搭檔競選總統、副總統。

錢尼認為，由於己經有幾名第三黨候選人參戰，如魏斯特(Cornel West)、吉兒‧史坦(Jill Stein)、小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)等人，即使沒有「無標籤」的選票，仍然會出現「分裂的選民」，因此問題重心仍然是該如何擊敗川普。

她表示，在下一輪選舉中選出相信憲法的候選人也至關重要，以確保在下次大選後順利和平完成權力移交。

正在角逐共和黨2024年總統初選的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)同樣在接受ABC News採訪時談論前總統川普，她認為川普並非總統的適合人選。

海理在採訪中稱，這與能否勝任無關，而是川普現在不適合當總統，「問題是『他應該當總統嗎?』我不這麼認為，我認為他是在對的時機做合適的總統。」。

她表示：「我們必須正視正在處理的問題，提出新的解決方案，而不是專注於過去的負面情緒與包袱。所以這與適任與否無關，我只是認為他不是當總統的正確人選。」