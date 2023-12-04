大學畢業生缺乏技能、道德 阻礙職場發展

調查顯示，超過六成中小企業主認為當今大學畢業生普遍職能技術不足。(路透)

據「財星」(Fortune)雜誌最新調查報告顯示，有近半數上班族坦承自己未具備工作所需的職能技術，得另外透過其他管道學習；調查同時顯示，有超過六成中小企業主認為大學畢業生普遍職能技術不足。

企業網路Public Square和人力機構Red Balloon上周公布的民調 顯示，905名小企業主約67%表示，四年制大學畢業生缺乏「當今商業界所需的相關技能」。

一位匿名企業主表示：「我們會僱用有實際經驗的人，而非透過讀書學習相關經驗的人。」另一位企業者更直言：「我只在乎技能，如果沒有技能，你就找不到工作。」

根據調查，傾向雇用大學畢業應徵者的企業主僅占一成，對此職業仲介網站Red Balloon執行長克拉普切特(Andrew Crapuchettes)表示：「高等教育害人失業，因為對學生就業 準備的使命不再關心，成為協助學生求職就業的局外人，甚至是負面因素。」

佛羅里達州 高科技企業Genesis Systems應徵新人時，兩名大學應屆畢業生提出年薪20萬元的條件，老闆史塔克伯格 (David Stuckenberg)不客氣表示：「許多應屆畢業生毫無經驗，甚至連基本職業道德都沒有。」

而且大學畢業的職場菜鳥工作態度也經常令人退避三舍，保守派研究機構「國家公共政策研究中心」(National Center for Public Policy Research)商業技術專家柯萊特(Melanie Collette)認為「以學生為中心的教育」，養成大學畢業生自負心理，成為培養積極性、時間管理和個人責任方面的絆腳石。

柯萊特強調：「大家傾向把問題丟給『懶惰的千禧世代』，但現實是我們需要重新審視造成此趨勢的社會和教育結構。」