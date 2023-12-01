生前最後亮相 季辛吉盼美中台和平共進

季辛吉鼓勵美、中高層保持對話頻率，寄語雙方能夠找到和平相處、避免衝突的共同語言。(記者張心／攝影)

前國務卿季辛吉 (Henry Kissinger，又譯「基辛格」)29日在康乃狄克州家中過世，享壽100歲；他曾於10月24日出席美中關係全國委員會(NCUSCR)於紐約舉辦的年會，被認為是他逝世前最後一次公開亮相；席間他坐輪椅對現場數百名參會者發表五分鐘演講，深切寄語美中台能秉持和平理念攜手前行。

10月24日，美中關係全國委員會在曼哈頓中城Ziegfeld Ballroom舉辦「2023年度頒獎暨籌款晚宴」，季辛吉獲得委員會為其特製的美中友誼獎杯，由前財政部長蓋納(Timothy Geithner)向其頒獎，表彰他半個多世紀以來，為中美關係所做的傑出貢獻。季辛吉當時乘輪椅上台，獲得全場所有人起立鼓掌。在五分鐘發言間，現場觀眾無一落座，全部站著聽完演講。

季辛吉首先表示，他大半生都貢獻給了美中關係，如今的自己像50年前一樣相信，美國和中國一定能夠找到克服困難的途徑。

他說，美中是全球兩股最特殊、最強大的力量，和則令全球發展，鬥則令全球毀滅。希望兩國能夠明白，彼此都是世界能否和平的關鍵，只有堅守和平與進步，才是最符合美中各自利益、也是最符合世界利益的解法。

季辛吉分析稱，當今世界正面臨著四大挑戰，分別是美中關係、台灣問題，烏克蘭戰爭和科技發展所帶來的隱患，處理不好隨時能使世界陷入衝突。他隨後特別提到台灣關係，建議美方在此問題上，應該避免給外界會留下放棄「一中原則 」的印象，要真正遵守「上海公報」原則。

季辛吉當時還對拜登 總統和中國國家主席習近平11月即將可能出現的「舊金山會晤」於予厚望。此外，他鼓勵美國和中國高層保持對話頻率，寄語雙方能夠找到和平相處、避免衝突的共同語言。

雖然當晚全程坐在輪椅，但季辛吉精神矍鑠，用膳時間也隨和地接受著眾人找其合影的請求。在將要離場時，他的隨行人員快速推動輪椅，記者見狀趕緊讓開，季辛吉還揮手連連說「抱歉抱歉」，微小細節展示其為人德行，令在場人士動容。