拜登不去聯合國氣候峰會 柯瑞代表出席

聯合國氣候峰會將於30日起在杜拜開幕，拜登總統將缺席為期約兩周的會議。圖為杜拜宣傳這項活動的廣告看板。(美聯社)

「聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議」(COP28)30日將在杜拜登 場，拜登總統將缺席這項12月12日閉幕的年度氣候峰會 ，而改派氣候特使、前國務卿暨前參議員柯瑞(John Kerry)領軍參加。

這項峰會預計將有來自約200個國家的領袖、教宗方濟各(Pope Francis)都將參與，預計約7萬人出席，可望是至今規模最大的聯合國氣候峰會；之前連續兩年都參加，盼藉此凸顯美國在抑制氣候變遷 領導地位的拜登總統，這次卻將缺席，副總統賀錦麗也不會與會。

白宮表示，將會派遣包括氣候特使柯瑞、氣候顧問扎伊迪(Ali Zaidi)和清潔能源顧問波德斯塔(John Podesta)等人在內的氣候小組出席。

在拜登之前，美國總統並非每次都出席氣候峰會，前總統川普宣布退出巴黎氣候協定後，拜登於2021年出席格拉斯哥(Glasgow)氣候峰會，誓言美國將再次在氣候議題上發揮領導全球的角色。

白宮發言人赫南德茲(Angelo Fernández Hernández)表示：「雖然總統目前沒有更新的旅遊計畫可以和大家分享，但政府期待會有一場強力且有成效的COP28。」他補充說，拜登的代表團會以政府「對抗氣候危機」行動為基礎繼續發展。

拜登也承諾要在年底前訪問非洲，但這個出訪似乎也不會實現；白宮對此沒有給出任何理由，但拜登這段時間正聚精會神處理烏克蘭戰爭和以哈衝突，以及就政府經費問題與國會進行協商。

拜登稱氣候變遷是「對人類的最終威脅」；拜登在11月稍早發布了美國氣候變遷狀況的評估，指出氣候變遷對全美造成影響；「不僅是部分地區，而是全國，」拜登表示，「任何故意否認氣候變遷影響的人，是要讓美國民眾陷入一個非常危險的未來。」