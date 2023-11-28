我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

拜登不去聯合國氣候峰會 柯瑞代表出席

編譯尤寶琪／綜合27日電
聯合國氣候峰會將於30日起在杜拜開幕，拜登總統將缺席為期約兩周的會議。圖為杜拜宣傳這項活動的廣告看板。(美聯社)
聯合國氣候峰會將於30日起在杜拜開幕，拜登總統將缺席為期約兩周的會議。圖為杜拜宣傳這項活動的廣告看板。(美聯社)

「聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議」(COP28)30日將在杜拜登場，拜登總統將缺席這項12月12日閉幕的年度氣候峰會，而改派氣候特使、前國務卿暨前參議員柯瑞(John Kerry)領軍參加。

這項峰會預計將有來自約200個國家的領袖、教宗方濟各(Pope Francis)都將參與，預計約7萬人出席，可望是至今規模最大的聯合國氣候峰會；之前連續兩年都參加，盼藉此凸顯美國在抑制氣候變遷領導地位的拜登總統，這次卻將缺席，副總統賀錦麗也不會與會。

白宮表示，將會派遣包括氣候特使柯瑞、氣候顧問扎伊迪(Ali Zaidi)和清潔能源顧問波德斯塔(John Podesta)等人在內的氣候小組出席。

在拜登之前，美國總統並非每次都出席氣候峰會，前總統川普宣布退出巴黎氣候協定後，拜登於2021年出席格拉斯哥(Glasgow)氣候峰會，誓言美國將再次在氣候議題上發揮領導全球的角色。

白宮發言人赫南德茲(Angelo Fernández Hernández)表示：「雖然總統目前沒有更新的旅遊計畫可以和大家分享，但政府期待會有一場強力且有成效的COP28。」他補充說，拜登的代表團會以政府「對抗氣候危機」行動為基礎繼續發展。

拜登也承諾要在年底前訪問非洲，但這個出訪似乎也不會實現；白宮對此沒有給出任何理由，但拜登這段時間正聚精會神處理烏克蘭戰爭和以哈衝突，以及就政府經費問題與國會進行協商。

拜登稱氣候變遷是「對人類的最終威脅」；拜登在11月稍早發布了美國氣候變遷狀況的評估，指出氣候變遷對全美造成影響；「不僅是部分地區，而是全國，」拜登表示，「任何故意否認氣候變遷影響的人，是要讓美國民眾陷入一個非常危險的未來。」

拜登 氣候變遷 氣候峰會

上一則

紅藍州代表州長 德桑提斯、紐森將電視辯論

下一則

阻止非法入境 德州、亞利桑納州部分關口關閉 車流也限制通行

延伸閱讀

NBA／福克斯三分球大進步 國王助教：休賽季和柯瑞練到抽筋

NBA／福克斯三分球大進步 國王助教：休賽季和柯瑞練到抽筋
史上規模最大 聯合國氣候峰會30日登場 美官員卻曝「拜登將缺席」

史上規模最大 聯合國氣候峰會30日登場 美官員卻曝「拜登將缺席」
哈瑪斯釋放美4歲女童 她目睹雙親被殺 從父親遺體下爬出…

哈瑪斯釋放美4歲女童 她目睹雙親被殺 從父親遺體下爬出…
國會本周復會 援烏與邊防綁一起 無證客問題難解

國會本周復會 援烏與邊防綁一起 無證客問題難解

熱門新聞

今年美國蘋果供應充足，價格下跌，愛吃蘋果的人可以大快朵頤一番。( 美聯社)

美國萬物皆漲 唯「此果」下跌

2023-11-22 12:32
全國爆發因食用遭污染哈密瓜引起的食物中毒病例，32州共有99人感染，45人住院，明尼蘇達州甚至傳出2人死亡的不幸。(美聯社)

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

2023-11-26 20:37
所有美國家庭將可再免費領取四盒居家COVID病毒快篩組，聯邦政府將從11月27日起開始寄發。(美聯社)

免費新冠快篩組 27日起每戶可再領4盒

2023-11-26 19:53
紐約曼哈頓市中心，人群行經掛滿「黑色星期五」折扣的大型商場。（美聯社）

今年黑五折扣史上最大 消費者選對日子再下單

2023-11-22 21:28
OpenAI執行長奧特曼出席舊金山APEC峰會。美聯社

OpenAI奧特曼這個特點 恐怕連喬布斯也自嘆不如？

2023-11-22 10:25
拜登總統在白宮火雞赦免活動中，與名為「自由」的火雞合影。(Getty Images)

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

2023-11-20 16:00

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來