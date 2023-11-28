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卡特夫人移靈卡特總統中心 連3天供民眾追悼 28日公開葬禮

編譯俞仲慈／綜合27日電
前第一夫人羅莎琳•卡特的靈柩27日停放在卡特總統圖書館暨博物館，供民眾悼念。(美聯社)
前第一夫人羅莎琳•卡特的靈柩27日停放在卡特總統圖書館暨博物館，供民眾悼念。(美聯社)

據美聯社報導，以96歲高齡去世的前第一夫人羅莎琳·卡特(Rosalynn Carter)27日移靈卡特中心(Jimmy Carter Presidential Center)，舉行一連三天追悼儀式，28日舉行公開葬禮，包括前總統卡特、總統拜登夫婦、副總統賀錦麗以及前總統柯林頓夫婦等人都會出席。

據了解，27日上午，卡特夫人靈車從老家平原鎮(Plains)出發，先前往羅莎琳母校喬治亞西南州立大學(Georgia Southwestern State University)接受獻花致意，隨後移靈到卡特總統圖書館暨博物館(Jimmy Carter Presidential Library and Museum)，舉行安息儀式後，開放給民眾致意。

鄰近亞特蘭大的奧爾巴尼(Albany)居民琳黛·布朗(Lyndea Brown)開車前來致意，並表示：「我們不再有這樣的總統和第一夫人，他們真正的在地人，知道大家種植玉米和花生維生，為付健保費而奮鬥的辛苦。」

遠自芝加哥而來的高中輔導員格林(Brendan Green)對於卡特夫人生前致力消除心理疾病的汙名化，表達由衷感謝：「她是該領域的先驅者，是多麼偉大的成就。」

從達拉斯開車12小時前來致意的護士伊麗莎白·勞迪格(Elizabeth Laudig)也盛讚卡特夫人生前對醫護人員的關注：「她只是默默致力於讓世界變得更美好，你知道，她不是一位浮誇或奢侈的第一夫人，她很謙虛，善良，勤奮，為大家服務，因為她關心大眾。」

另外卡特中心也表示，儘管99歲卡特過去10個月來接受居家安寧照護，不過28日下午在亞特蘭大愛默蕾大學(Emory University)格倫紀念教堂(Glenn Memorial United Methodist Church)舉行的公開葬禮，卡特確定會參加。 

同時包括總統拜登夫婦、副總統賀錦麗、前總統柯林頓夫婦、前第一夫人蘿拉·布希(Laura Bush)、米雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)、梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)等政要名流都會出席公開葬禮，至於私人葬禮則安排29日在平原鎮舉行。

拜登 亞特蘭大 柯林頓

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