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中國怒批美軍艦駛入南海西沙「領海」 美海軍：依國際法航行

中央社／北京、上海26日綜合外電報導
中國與美國就爭議性南海問題相互指責，中國軍方昨天表示在西沙群島「領海」驅離一艘美國軍艦，美國海軍今天則指出，美方軍艦是在進行例行性自由航行行動。圖為解放軍南部戰區2022年11月29日公布跟監美軍的照片，僅示意。（取材自「南部戰區」微信公眾號）
中國與美國就爭議性南海問題相互指責，中國軍方昨天表示在西沙群島「領海」驅離一艘美國軍艦，美國海軍今天則指出，美方軍艦是在進行例行性自由航行行動。圖為解放軍南部戰區2022年11月29日公布跟監美軍的照片，僅示意。（取材自「南部戰區」微信公眾號）

中國與美國就爭議性南海問題相互指責，中國軍方昨天表示在西沙群島「領海」驅離一艘美國軍艦，美國海軍今天則指出，美方軍艦是在進行例行性自由航行行動。

解放軍南部戰區微信公眾號昨天晚間發布訊息稱，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，11月25日，美軍哈伯號（USS Hopper, DDG-70）飛彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙「領海」。南部戰區組織海空兵力，依法依規「跟蹤監視、警告驅離」。

美國海軍今天聲稱，哈伯號「行使在南海西沙群島附近的航行權利，符合國際法」。

每年有價值逾3兆美元的船運貿易取道南海，包括菲律賓、越南、印尼、馬來西亞和汶萊都宣稱擁有部分水域的主權，中國則聲稱擁有幾乎整片南海的主權。

但位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年曾裁定，中國的主張沒有法律依據。

菲律賓和澳洲昨天展開雙方在南海的首度海上和空中聯合巡航。而幾天前，北京當局指責菲律賓拉攏外國軍隊在南海巡航，所指的就是菲國與美軍的聯合海空巡航。

中國方面指責說，週末發生的事件充分說明美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」。

美國第七艦隊副發言人魏德曼（Kristina Weidemann）在電郵聲明中表示：「美國對世界各地過度的海事聲索提出質疑，無論聲索方的身分為何。」

魏德曼還說：「在南海非法且廣泛的海事聲索，對於海洋自由構成嚴重威脅。」

本月稍早，美國與中國就海事問題舉行會談，包含討論有爭議的南海；美國國務院表示，美方於會中強調對中國「危險和非法的」行徑感到憂心。

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