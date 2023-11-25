更年期居家檢測組準確嗎?醫學專家：有助停經初期婦女解惑

女星蓋柏歐·尤年(Gabrielle Union)和驗孕產品製造商可麗藍合作，提高女性進入年期的意識。(美聯社)

驗孕產品製造商可麗藍(Clearblue)今年8月在美國推出更年期居家檢測 組；紐約時報報導，某些專家對居家檢測組是否準確抱持懷疑，但醫學 專家說，這款居家檢測組可以發揮類似健身 追蹤裝置(fitness tracker)的功能，讓步入更年期初期階段的婦女得以解惑。

妙佑醫療中心(Mayo Clinic，前譯馬友診所)婦女健康中心副教授卡普爾(Ekta Kapoor)說，婦女完全停經之前的「更年期前期」(perimenopause)由於荷爾蒙變化極大，某個時間點驗得的荷爾蒙指數，可能與短短幾周之後完全不同，使得居家檢測組的結果變得不可靠。

科羅拉多大學醫學院婦產科教授桑托羅(Nanette Santoro)則說，更年期居家檢測組對正值更年期初期階段的婦女特別有幫助，因為這個時期的婦女即使找醫師求診，也很難獲得具體答案。

可麗藍更年期居家檢測組不需要醫師處方，零售價格20元至30元之間，使用方法與居家驗孕產品類似，需要在十天之內完成五次尿液檢測。檢測組可以偵測濾泡刺激素(follicular stimulating hormone，FSH，又稱卵泡刺激素)是否上升，如果指數上升則代表進入更年期。

在可麗藍研究中，108名年齡在45歲至60歲之間的婦女，在月經不同周期五次使用居家檢測組；結果發現越接近更年期的婦女，五次檢測結果至少一次顯示進入更年期的機率越高。