阻止肝癌女兒開刀 母親遭定罪

俄勒岡州少女凱莉‧狄克森(左)與母親克莉絲汀娜‧狄克森，其母禁止患有肝癌的凱莉開刀，只准她擦大麻二酚油。(取自Facebook@Kylee's Fight)

2019年6月6月，時年13歲的俄勒岡州少女凱莉‧狄克森(Kylee Dixon)因罹患罕見肝癌排定開刀，但手術時間不見凱莉人影。警方接獲醫院舉報後調查發現，她已被母親克莉絲汀娜‧狄克森(Christina Dixon)帶到拉斯維加斯，母女兩人在酒店被找到時，凱莉被員警帶走送交法院指定的監護，克莉絲汀娜‧狄克森則被以一級妨礙監護權重罪、一級刑事虐待重罪起訴，上周被克拉克瑪斯郡(Clackamas County)陪審團定罪，面臨19個月有期徒刑。

經過四天審訊，克拉克瑪斯郡陪審團裁定，39歲的克莉絲汀娜‧狄克森遭控的所有一級重罪罪名均成立。庭訊過程中，克莉絲汀娜‧狄克森擔任自己的辯護律師，宣讀聲明稿耗時一個多小時，還以證人身分傳喚現年17歲的女兒作證。

克莉絲汀娜‧狄克森遭控主要罪行是阻止女兒開刀切除肝臟腫瘤 。

凱莉‧狄克森2018年3月被診斷患有肝臟未分化胚胎肉瘤(undifferentiated embryonal sarcoma)。醫師團隊指出，若不開刀將有生命危險。

根據法院紀錄，凱莉‧狄克森在事發當時的監護權為州政府所有，但仍與母親同住。聖猶達兒童研究醫院(St. Jude's Children's Research Hospital)多名癌症 專家及近20名醫師都認為凱莉‧狄克森應該開刀，手術後需要接受後續化療，但克莉絲汀娜‧狄克森禁止女兒開刀，只准女兒擦大麻 二酚油(CBD Oil)。

克莉絲汀娜‧狄克森被定罪後，檢察官塞索尼(Bryan Censoni)對媒體說，非常欣慰檢方主張父母必須讓兒女接受救命醫療的論點獲得陪審團認同。

凱莉‧狄克森在2020年初終於開刀，回診時獲醫師確認抗癌成功。

美國癌症學會(American Cancer Society)研究人員進行多項早期臨床實驗後指出，研究結果並無證據顯示大麻二酚能治癒或控制癌症。